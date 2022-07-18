شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ شعرك من التساقط والتلف بتناول هذه الأطعمة.. أبرزها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الشعر وقوته من الأمور المهمة التي يسعى لتحقيقها الكثيرون، ولذا يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للحصول على هذه الميزات من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومفيد ، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس".

وأكد الدكتورة لولا بيجز أخصائية التغذية، أن تناول الأطعمة المليئة بالفيتامينات والبروتينات والمعادن الصحية والغذائية ، تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الشعر وتجعله أكثر صحية وقوة ولمعانا، ولذا حثت علي تناول البيض، لأنه من الأغذية الغنية بالعديد من المغذيات الأساسية التي تحافظ علي صحة الشعر، فهو يحتوي علي البيوتين، وفيتامين ب القابل للذوبان لإنتاج الكيراتين للشعر.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن البيض غني بالزنك والسيلينيوم، والبروتينات المفيدة لمنع تساقط الشعر، منا أن نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتقشر فروة الرأس، مما يتسبب في التعرض لتساقط الشعر.

كما أوضحت خبيرة التغذية، بضرورة تناول الفواكه والهدف هو تحسين صحة الشعر، ولذا تناول الكيوي والبرتقال، والجريب فروت، والجوافة فهي فواكه غنية بفيتامين سي، الذي يساعد علي امتصاص الحديد وانتاج الكولاجين الذي يقوي الشعيرات الدموية المسئولة عن تغذية جذور الشعر.

كما أوضحت خبيرة التغذية بضرورة تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساهم بشكل ملحوظ في حماية بصيلات الشعر، وتحميه من التعرض لأي أضرار.

وحث التقرير، علي تناول الأطعمة الغنية بفتامين د وب، والأوميجا3، والسيلينيوم، فهي تعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم في تعزيز الضغوط القوية، ولذا يمكنك تناول المكسرات، والأسماك، فهي أطعمة مفيدة ومهمة للجسم ولصحة الشعر.

وأخيرا، يجب تناول الخضروات، كاكرنب والبروكلي، والسبانخ فجميعها أطعمة غنية بالحديد وبيتا كاروتين وحمض الفوليك وفيتامين أ وسي، فجميعها أطعمة مهمة لصحة الجسم بشكل عام، وللشعر بشكل خاص.