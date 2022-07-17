شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول فيتامين " أ"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات ضرورية للجسم، ولكن جرعة زائدة من أي فيتامين لا تمنح الجسم فائدة إضافية أو لا تجعل الجسم يحتفظ بفوائده، وقد تؤدى إلى التسمم ولها آثار جانبية خطيرة على الجسم، في هذا التقرير نتعرف على آثار جانبية عند الإفراط في تناول فيتامين أ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للخبراء، يمكن أن تتراوح الآثار الجانبية الناتجة عن الاستهلاك المفرط لفيتامين (أ) من الصداع إلى تلف الكبد وحتى العيوب الخلقية.

فيتامين أ أو الريتينول يحسن الرؤية

يُعرف فيتامين (أ) بدوره في تحسين رؤية عيون الإنسان يساعد فيتامين أ ، المعروف أيضًا باسم الريتينول ، جهاز المناعة في الجسم على العمل بكفاءة ضد المرض والعدوى.

بصرف النظر عن هذا، فإنه يحافظ أيضًا على صحة الجلد بما في ذلك بطانة الأنف.

ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان عنق الرحم والرئة والمثانة.

ما هي كمية فيتامين أ الطبيعية؟

إن كمية فيتامين أ التي يحتاجها البالغون هي 700 ميكروجرام للرجال و 600 ميكروجرام للنساء.

قال الخبراء إنه يجب دائمًا أن تلبية متطلبات فيتامين أ من النظام الغذائي نفسه.

معظم فيتامين أ يتم تخزينه في الجسم في الكبد على شكل إسترات ريتينيل.

ماذا يحدث عندما تستهلك فيتامين أ أكثر من اللازم؟

أكدت العديد من الدراسات البحثية أسوأ الآثار الجانبية لفيتامين أ على جسم الإنسان.

من المحتمل أن يؤثر الاستهلاك المفرط لفيتامين (أ) ، الذي يكون في شكل طعام أو مكملات أكثر من الكمية المطلوبة ، على العظام وإذا تركت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى كسور شديدة في سن الشيخوخة.

بغض النظر عن الطعام أو المكملات الغذائية ، يجب أن يكون الشخص أكثر حذراً في تناول فيتامين أ.

إذا كنت تتناول طعامًا غنيًا بفيتامين أ ، فتأكد من عدم تناول المكملات الغذائية.

الآثار الجانبية المختلفة هي:

مشاكل الرؤية

ضعف الشهية

قئ و غثيان

حساسية لأشعة الشمس

تساقط الشعر

صداع الرأس

جلد جاف؛ مما يسبب الحكة في بعض الأحيان

توقف النمو

ما هي الآثار الجانبية الخطيرة لجرعة زائدة من فيتامين أ؟

بصرف النظر عن العلامات الخفيفة ، والتي لا ينبغي تجاهلها وإعلام الطبيب بها ، هناك العديد من العلامات الحرجة لجرعة زائدة من فيتامين أ. هذه العلامات هي:

تلف الكبد

اليرقان

ألم شديد في مناطق المفاصل

صداع غير مبرر