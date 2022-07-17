شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تحافظ على صحة كبدك.. خليك في البروكلى فوائده الصحية مدهشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن جميعًا على دراية جيدة بالكبد، لكن الكثير منا لا يعرف الكثير عنه، يخدم الكبد في الواقع أكثر من 500 وظيفة في الجسم، الوظيفة الرئيسية ، التي يعرفها الكثير من الناس ، هي أن الكبد ينتج الصفراء ، مما يساعد على طرد السموم، يساعد الكبد أيضًا على تكسير الدهون من أجل المساعدة في الهضم ، ويساعد في إنتاج الكوليسترول وإدارة الجلوكوز الزائد ، كما يساعد على تنظيم وإدارة تخثر الدم، وفى السطور القادمة سنوضح أهم الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على صحة القلب ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كيف يمكننا الحفاظ على صحة الكبد؟

إحدى الطرق الرئيسية التي يمكنك اتباعها للعناية بصحة الكبد هي من خلال نظامك الغذائي، يمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضروات ، مع الحد من تناول السكريات المضافة والأطعمة المقلية ، طريقة رائعة لتناول الطعام من أجل كبد صحي .

إذا كنت تتطلع إلى دمج بعض الأطعمة الصحية للكبد في نظامك الغذائي ، فإن الخضروات هي الأفضل، وفقًا لاختصاصى التغذية الأمريكي Lauren Manaker ، قائلا إنه على الرغم من أن جميع الخضار مفيدة لصحتك والكبد ، إلا أن البروكلي هو أحد أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها من أجل صحة الكبد

ما الذي يجعل البروكلي صحيًا جدًا للكبد ؟

البروكلي نبات صليبي يمكن أن يدعم صحة الكبد بمركباته الطبيعية ، بما في ذلك Diindolylmethane و glucoraphanin تم ربط مثل هذه المركبات الموجودة في البروكلي بخصائصها المضادة للسرطان ودعم عملية إزالة السموم الطبيعية التي يوفرها الكبد.

دييندوليلميثان وغلوكورافينين مركبات موجودة ليس فقط في البروكلي ولكن في معظم الخضروات الصليبية مثل القرنبيط واللفت والكرنب أيضًا، نشاطها المضاد للأكسدة مفيد في العناية بصحة الكبد ويمكن أن يساهم في الصحة العامة لجسمك أيضًا.