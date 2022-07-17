شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات تناول المضادات الحيوية لتجنب الحساسية والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفضل طريقة لإدارة المضادات الحيوية هو تناولها بذكاء، على الرغم من أنها تساعد في التخلص من العدوى، إذا لم يتم تناولها بشكل صحيح، يمكن أن تؤثر الآثار الجانبية على أعضاء أخرى مختلفة.

وفقا لتقرير موقع " timesnownews"يمكن للطبيب فقط أن يقرر مسار العلاج لك، حتى لا تتأثر بشدة بالآثار الجانبية طويلة المدى للمضادات الحيوية ، تأكد من عدم الضغط على الطبيب ليقوم بوصف أحدها دون داع.





جرعات المضادات الحيويةتناولها عند الضرورة فقط:

المضادات الحيوية أدوية قوية جدًا، وهم يعملون فقط لقتل الأمراض التي تسببها البكتيريا، لذلك ليس من الجيد تناولهم للعدوى الفيروسية، تأكد دائمًا من أن مرضك هو عدوى بكتيرية قبل تناول الأدوية.

استشر طبيبك دائمًا:

إذا كنت محتارًا بشأن تناول المضادات الحيوية، فلا تتردد في التحدث مع طبيبك، اسأل دائمًا عن الآثار الجانبية حتى تتمكن من الاستعداد أو يمكن وصف جرعة أقل. تناول المضادات الحيوية بالماء: تأكد دائمًا من تناول المضادات الحيوية بالماء لتقليل أي آثار جانبية مثل اضطراب المعدة، يساعد على امتصاص الدواء بشكل أسرع ويقلل من أي فرص لتلف الكلى أو الكبد على المدى الطويل. تناول بعض المضادات الحيوية مع الطعام:هناك بعض المضادات الحيوية القوية الذي يجب تناوله عند امتلاء البطن، حيث يساعد على امتصاصها في مجرى الدم بشكل أسرع، وبالتالي تأثير سريع. تناول بعض المضادات الحيوية مع الطعام:هناك بعض المضادات الحيوية القوية الذي يجب تناوله عند امتلاء البطن، حيث يساعد على امتصاصها في مجرى الدم بشكل أسرع، وبالتالي تأثير سريع.

رج السائل قبل الاستخدام:

عند وصفه للأطفال، يجب رج المضادات الحيوية عن طريق الفم جيدًا قبل الاستخدام حتى يتم توزيع الدواء بالتساوي في جميع أنحاء التعليق.

لا تأكل هذه الأشياء أثناء تناول المضادات الحيوية: هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن تجنبها إذا كنت تتناول المضادات الحيوية، فيجب عدم تناول الأطعمة والحليب والكحول وما إلى ذلك لتقليل الآثار الجانبية.

لا تتجاهل الحساسية: إذا أصبت بأي نوع من الحساسية بعد تناول المضادات الحيوية، فاتصل بطبيبك على الفور وتوقف عن الاستخدام. راقب أي من هذه الأعراض مثل الطفح الجلدي، الحُمى والتورم وضيق التنفس والصفير.

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