شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص الوزن.. خليكى في التوت هيساعدك في التخلص من وزنك بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو موسم التوت ، تحتوي هذه الفاكهة الصغيرة على فوائد صحية خطيرة، يعتبر التوت أحد أكثر الفواكه كثافة من حيث التغذية، إنها محملة ليس فقط بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ولكن أيضًا بالألياف، وإذا كنت في رحلة إنقاص الوزن ، فهي فاكهة مهمة يجب تناولها في ثلاجتك، ذلك لأن التوت يتفوق حقًا على جميع الفواكه الأخرى عندما يتعلق الأمر بمحتوى الألياف الغذائية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الألياف هي أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاج إلى تضمين المزيد منها في نظامك الغذائي عندما تتطلع إلى إنقاص الوزن، يمنحك التوت شعورًا بالامتلاء ، حيث يتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف بمعدل أبطأ من الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، وهذا يمكن أن يساعدك على الإفراط في تناول الطعام في أوقات الوجبات ويمنعك من الوصول إلى المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم أيضًا.

توفرالأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل التوت إطلاقًا بطيئًا للطاقة في مجرى الدم بمرور الوقت ، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم أيضًا عند محاولة إنقاص الوزن.

كيف يمكن أن يدعم التوت إنقاص الوزن؟

يحتوي كوب واحد من التوت على 65 سعرًا حراريًا ، و 15 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 8 جرامات من الألياف الغذائية ، و 5 جرامات من السكر ، و 1.5 جرامًا من البروتين.

سبب ارتفاع نسبة الألياف الغذائية في التوت البري هو أن التوت يتكون أساسًا من القليل من البذور، كوب واحد من توت العليق يحتوي على 53٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي ، مما يساعدك على دعم جهاز المناعة لديك في نفس الوقت، فأن معظم الكربوهيدرات الموجودة في التوت تأتي من الألياف ، مما يجعلها طعامًا منخفض الكربوهيدرات بشكل طبيعي ، والذي يمكن أن يساعد عند محاولة إنقاص الوزن ونظرًا لأن كوبًا واحدًا من التوت يحتوي على أقل من 100 سعر حراري لكل كوب ، فهو أيضًا خيار صحي منخفض السعرات الحرارية عندما تحاول إنقاص الوزن.

فتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية مثل التوت يمكن أن يكون البديل المثالي عندما تشتهي شيئًا حلوًا ، لكنك تبحث عنه حتى لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، يمكنك تناول المزيد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية بدلاً من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.