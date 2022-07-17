شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق يحسن بها الفلفل الحار صحتك.. منها تخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلفل الحار هو الطريقة المثلى لتتبيل الأطباق الشهية، ولكن هل تعلم أن هذا الفلفل يمكن أن يكون مفيداً لصحتك؟.. ويحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين، والذي يسبب الإحساس بالحرقان الذي تشعر به بعد تناوله لكن يمكن أن يساعد الكابسيسين أيضًا في تخفيف الألم عن طريق استنفاد إمداد الجسم بالمادة P ، وهو ناقل عصبي يرسل إشارات الألم إلى الدماغ، بحسب موقع piedmont.

6 طرق يحسن بها الفلفل الحار صحتك1. فقدان الوزن

أثبتت الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالتوابل تساعد في إنقاص الوزن.

يساعد الكابسيسين على زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية وزيادة التمثيل الغذائي ويساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك بنسبة تصل إلى 5 %."

أظهرت دراسة حديثة أيضًا أن الناس يستهلكون حوالي 75 سعرًا حراريًا أقل بعد تناول الطعام مع الفلفل الأحمر الحار مقارنة بتناول الطعام الخفيف.

2. تقليل الاكتئاب

ثبت أن الكابسيسين يعمل كهرمون الأندورفين وينتج الجسم الإندورفين، مثل السيروتونين ، استجابة للحرارة التي يخطئ فيها الألم وهذا يجعلك تشعر بتحسن ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب أو التوتر.

3. الوقاية من السرطان

يعمل الكابسيسين كمضاد للأكسدة ، حيث يحمي الخلايا من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب السرطان.

4. أمراض القلب

يقلل الفلفل الحار من الآثار الضارة للبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وهو الكوليسترول الضار.

ويساعد الكابسيسين في مكافحة الالتهاب ، والذي ثبت أنه عامل خطر لمشاكل القلب.

فيتامين (أ) و (ج) الموجودان في هذه النباتات قد يساعدان في تقوية جدران عضلة القلب ، وتزيد حرارة الفلفل من تدفق الدم عبر الجسم كل هذه العوامل تعمل معًا قد تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

5. الهضم

قد يحسن الكابسيسين الهضم عن طريق زيادة السوائل الهضمية في المعدة.

يمكن أن تساعد زيادة سوائل الجهاز الهضمي في تسريع عملية الهضم وتخفيف الإسهال.

6. تخفيف الألم

تعمل الكريمات الموضعية التي تحتوي على الكابسيسين كمسكن ويمكن استخدامها للمساعدة في علاج آلام التهاب المفاصل أو الأعصاب.