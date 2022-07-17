شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك واعرفى كيف تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفرز الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية، والذي يتحكم في العديد من الأنشطة في جسمك بما في ذلك مدى سرعة حرق السعرات الحرارية ومدى سرعة ضربات قلبك، والنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأمراض الغدة الدرقية، خاصة بعد الحمل وبعد انقطاع الطمث، لذا في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير مشاكل الغدة الدرقية على النساء، بحسب موقع womenshealth.

ما هي الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة توجد في قاعدة عنقك ، أسفل تفاحة آدم مباشرة تصنع هذه الغدة هرمون الغدة الدرقية الذي ينتقل في الدم إلى جميع أجزاء الجسم. يتحكم هرمون الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي في الجسم بعدة طرق ، بما في ذلك مدى سرعة حرق السعرات الحرارية ومدى سرعة ضربات قلبك.

كيف تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على النساء؟

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأمراض الغدة الدرقية ستصاب واحدة من كل ثماني نساء بمشاكل في الغدة الدرقية خلال حياتها .

عند النساء ، يمكن أن تسبب أمراض الغدة الدرقية:

-مشاكل في الدورة الشهرية. تساعد الغدة الدرقية في التحكم في الدورة الشهرية يمكن أن يؤدي الكثير أو القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية إلى جعل دورتك الشهرية خفيفة جدًا أو ثقيلة أو غير منتظمة ويمكن أن يتسبب مرض الغدة الدرقية أيضًا في توقف الدورة الشهرية لعدة أشهر أو أكثر، وهي حالة تسمى انقطاع الطمث.

إذا تسبب الجهاز المناعي لجسمك في الإصابة بأمراض الغدة الدرقية ، فقد تصاب الغدد الأخرى ، بما في ذلك المبيضين هذا يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر (قبل سن 40).

-مشاكل في الحمل. عندما يؤثر مرض الغدة الدرقية على الدورة الشهرية، فإنه يؤثر أيضًا على الإباضة هذا يمكن أن يجعل من الصعب عليك الحمل.

-مشاكل أثناء الحمل يمكن أن تسبب مشاكل الغدة الدرقية أثناء الحمل مشاكل صحية للأم والطفل.

-في بعض الأحيان ، يتم الخلط بين أعراض مشاكل الغدة الدرقية وأعراض انقطاع الطمث من المرجح أن يتطور مرض الغدة الدرقية ، وخاصة قصور الغدة الدرقية ، بعد انقطاع الطمث.

ما أنواع أمراض الغدة الدرقية التي تصيب النساء؟

تؤثر أمراض الغدة الدرقية هذه على النساء أكثر من الرجال:

الاضطرابات التي تسبب قصور الغدة الدرقية

الاضطرابات التي تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية

التهاب الغدة الدرقية ، وخاصة التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة

تضخم الغدة الدرقية

عقيدات الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية