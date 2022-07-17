شكرا لقرائتكم خبر عن النعناع كنز للتخلص من الوزن الزائد ويشعرك بالسعادة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟..إذا عليك قرائه هذا التقرير، لأنه يقدم لك عشبة تساعد في شعورك بالشبع لفترات، وتساهم في عملية التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.

أوضح التقرير المنشور عبر وكالة " نوفوستي "، أن وضع عشبة النعناع علي الطعام تساهم بشكل كبير في شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، فإذا كنت ترغب في الحصول علي وزن مثالي فعليك وضع النعناع علي طعامك وتناوله كمشروب.

وحول ذلك أكدت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية، أن وضع النعناع علي الطعام له دور كبير في شعور بالشبع، وأيضا يجنبك الإفراط في تناول الطعام، فعند الإسراف في تناول الطعام فأنت بهذه الطريقة تعرض نفسك لزيادة الوزن، ولذا تجنب هذا بتناول النعناع.

وأوضحت الوكالة خلال التقرير المنشور، أن تناول الطعام يعد من المتع الحياتية التي تساهم بشكل كبير في زيادة إفراز هرمون الاندورفين أي هرمون السعادة ، ولذا فعند تناولك للنعناع وإضافته للطعام والشراب، فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في زيادة إفراز هذا الهرمون أي هرمون السعادة، دون حاجتك لتناول الطعام والإسراف فيه.

وأشارت خبيرة التغذية، أن النعناع يحتوي على زيوت طيارة تحتوي علي مادة المنتول، التي تحفز إنتاج وإفراز هرمون الأندورفين، الذي يلعب دورا مهما في الحصول علي مزاج جيد، كما أنه مسؤول عن الشعور بالجوع والشبع، وهذا يعني أن المخ يتفاعل عند تناول النعناع مع الطعام، ما يظهر لدى الشخص شعورا بأن حدثا بهيجا وممتعا ويزيد من شعورك بالسعادة.