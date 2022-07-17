شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاقها.. تناول تفاحة واحدة يوميًا تحميك من الاكتئاب والشعور بالحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن تناول تفاحة يوميًا تحميك من الإصابة بالاكتئاب، موضحة أن تناول المزيد من الفاكهة يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب، وأن تقليل رقائق البطاطس يمكن أن يقلل من القلق.

قام الباحثون في جامعة أستون في برمنجهام بإنجلترا بمسح ما يقرب من 430 بالغًا، ووجدوا إن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة حتى 5 مرات في اليوم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، ارتبط تناول رقائق البطاطس بانتظام للوجبات الخفيفة بمزيد من القلق، يمكن أن يساعد تناول تفاحة يوميًا في منع الاكتئاب، قام الباحثون بمسح ما يقرب من 430 بالغًا لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية على صحتهم العقلية،

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على 5 قطع من الفاكهة الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وفي الوقت نفسه، كان العكس صحيحًا بالنسبة للأشخاص الذين استمتعوا بتناول وجبة خفيفة على رقائق البطاطس ومع ذلك، لم يتم العثور على مثل هذه الروابط لأكل الخضروات.

وقالت الصحيفة، ادعى المؤلفون أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن تكون ناجمة عن كيفية تناول الناس لها نيئة، يمكن أن تفقد مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات الدقيقة المهمة في عمل الدماغ أثناء عملية الطهي.

قالت الدكتوراه نيكولا جين توك المؤلف الرئيسي للدراسة، من جامعة أستون في برمنجهام، من الممكن أن يكون تغيير ما نتناوله من الوجبات الخفيفة طريقة بسيطة وسهلة للغاية لتحسين صحتنا العقلية، حيث أكدت الدراسة اليوم، إن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ويتمتعون بصحة نفسية أفضل.

وأكدت الصحيفة، بشكل عام، من الجدير بالتأكيد على محاولة التعود على استخدام وعاء الفاكهة، استخدمت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، استبيانًا لـ 428 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، سُئلوا جميعًا عن عدد المرات التي يأكلون فيها الفاكهة والخضروات يوميًا، وتتراوح من عدم تناولهم مطلقًا إلى 5 مرات على الأقل.

سُئل المشاركون أيضًا عن عدد المرات التي تناولوا فيها الحلويات (مثل ألواح الشوكولاتة أو الكعك) أو الوجبات الخفيفة المعالجة اللذيذة (مثل رقائق البطاطس)، كما طلب الاستبيان منهم تقييم مدى سعادتهم أو حزنهم أو قلقهم أو يقظتهم أو نعاسهم أو انسحابهم أو جوعهم، وطُرح عليهم أسئلة لتحديد مستويات الاكتئاب والقلق والصحة النفسية العامة لديهم.

أخذ الباحثون في الاعتبار العمر والجنس ووزن الجسم وممارسة الرياضة والصحة العامة وتناول الكحول، ارتبط تناول الفاكهة بشدة بانخفاض الاكتئاب وزيادة درجات الصحة العقلية، ارتبط تناول المزيد من الوجبات الخفيفة اللذيذة بمستويات عالية من القلق، لم يقترح الفريق كمية الفاكهة التي يجب تناولها لتحسين الصحة العقلية، أو ينصح بحد أقصى بشأن عدد رقائق البطاطس التي يجب أن تتناولها.