تجربتي مع شرب الكركم على الريق وفوائدها الكثيرة 

بيروت - نادين محمد - من خلال تجربتي مع شرب الكركم على الريق تمكنت من تحقيق الكثير من الفوائد. وقررت القيام بهذه الخطوة بعدما اختبرت مفعول الماء الدافئ مع القليل من عصير الليمون. وتبين ان اضافة الكركم تجعل هذا المزيج اكثر فعالية في تخسيس الوزن كما في تحقيق الكثير من الفوائد الصحية. ولهذا رأيت انه من الضروري ان اتشارك مع الجميع تفاصيل تجربتي مع شرب الكركم على الريق.

فوائد الكركم على الريق



قبل ان اسرد تجربتي مع شرب الكركم على الريق لا بد من ان اذكر بأنه يمكن ان تضاف الى المزيج ملعقة صغيرة من العسل من اجل تحسين مذاقه. فعلت هذا مرات عدة ثم تخليت عن ذلك وحققت الكثير من الفوائد.

1 تنشيط عمل الجهاز الهضمي



عانيت من النفخة المزعجة كما من الامساك لمدة طويلة وجربت العديد من طرق العلاج. ونصحتني قريبتي الطبيبة بأن اختبر مفعول خليط الكركم مع الماء الدافئ في الصباح وقبل موعد الفطور. لم احب المذاق في البدء لكنني واظبت على ذلك عندما بدأت احصل على النتيجة التي اريد. فهذا المزيج يحفز انتاج الانزيمات الهضمية وبالتالي تنشيط عمل الجهاز الهضمي.



2 نسف الدهون



لم اكتف بشرب الماء مع الكركم على الريق بل امتنعت عن تناول المأكولات الغنية بالدهون. وهكذا لاحظت تراجع مستوى تلك التي كانت تتراكم في منطقتي البطن والخاصرتين لدي.



3 تعديل مستومى السكر في الدم



ما شجعني على اتباع هذه الوصفة ايضاً هو انني علمت انها تساعد على تعديل مستوى السكر في الدم وتمنع ارتفاعه. ولهذا نصحت صديقتي التي تعاني من مرض السكري بتناولها.



4 الكثير من الفوائد الصحية

اقرئي أيضاً: وصفة الموز والكركم لتفتيت دهون الكرش في أسبوع

حين بدأت احصل على النتائج التي حددتها في وقت سابق شعرت بالفضول وقرأت المزيد من المعلومات عن فوائد شرب الكركم والماء على الريق وعرفت انها كثيرة.

- الحد من حدوث الالتهابات ومن المعاناة من ألم المفاصل ومن تلف الانسجة.

- يساهم شرب الخليط في حماية خلايا الدماغ من التلف. وهذا يعني عدم الاصابة بأمراض ترتبط به مثل الالزهايمر. والسبب ان الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تمنع تكوّن مادة بيتا اميلويد البروتينية التي يمكن ان تؤدي الى تعزيز بعض عوامل المرض.

- يمكن شرب الكركم والماء الدافئ ان يشكل جزءًا من علاج يحد من خطر الاصابة بالسرطان ومنع تكون الاورام.



- يمكن الاستفادة منه ايضاً من اجل حماية صحة القلب عن طريق خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ومنع حدوث الجلطات. لكن يجب ان يتزامن شرب المزيج مع اتباع نظام حياتي وغذائي صحي خال من السكريات والدهون.

- يفيد هذا الخليط في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من التقاط العدوات وخصوصاً نزلات البرد والإنفلونزا.

- لأن هذا الخليط يحتوي على مضادات للأكسدة فإنه ينقي الجسم من السموم والبقايا الضارة، وهذا يعني انه يساعد على اعادة النضارة والاشراق الى البشرة ويحد من ظهور الشوائب المختلفة عليها.

نصائح مهمة



اثناء خوض تجربتي مع الكركم على الريق حرصت على الا تتخطى الكمية ربع ملعقة صغيرة من هذا المسحوق. واضفت هذه الكمية يومياً الى كوب من الماء الدافئ. ومؤخراً بدأت اضيف الى الخلطة القليل من الليمون والعسل. وعلمت انه من الافضل الا اتناول اكثر من كوب واحد يومياً. لكن يجب ان انبه النساء الحوامل الى عدم فعل ذلك لأن هذا يمكن ان يسبب حدوث انقباضات الولادة في غير موعدها. كذلك من الممكن ان يسبب هذا مشاكل في الجهاز الهضمي ابرزها ارتجاع حمض المعدة الى المريء. ورغم نجاح تجربتي مع شرب الكركم على الريق الا انني انصح دائماً باستشارة الطبيب قبل تطبيق اي وصفة.



