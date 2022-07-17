مشروب طبيعي لحرق الدهون في وقت قياسي

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثير من السيدات عن أسهل وسيلة للتخلص من الوزن الزائد، الذي يُعتبر من أكثر المشكلات المزعجة، التي تُسبب الكثير من الإحراج، وعدم الثّقة في النفس، وتلجأ الكثيرات إلى بعض الطُرُق الخاطئة لخسارة الوزن؛ كتناول كميّاتٍ قليلةٍ من السعرات الحرارية، أو اتباع حمياتٍ غذائيةٍ قاسيةٍ، في سبيل التخلّص من الوزن الزائد في وقت قصير، مما قد يُعرِّض الجسم لخسارة البروتين وعناصر أخرى من المعادن والفيتامينات، والذي ينتج عنه العديد من المضاعفات الصحيّة.

"الجميلة" تُقدم لك الوصفة السحرية المُكوَّنة من الشاي الأخضر والزنجبيل، والطريقة الصحيحة لإتباعها، وأهمّ الفوائد التي يُقدّمها شاي الزنجبيل والشاي الأخضر لإنقاص الوزن وللتمتّع بالرشاقةِ الدائمة.

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فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل للرجيم

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يؤدي هذا المشروب دوراً رئيسياً في حرق الدهون المُخزَّنة في الجّسم، ويُساعد الزنجبيل أيضاً في التقليل من الشهيّة ويُشعر المرء بالشبعِ لمدّةٍ أطول، ويُحافظ على مستويات السكر في الجسم

يُساعد في خسارة الوزن بانتظام وبشكلٍ سريع، ويساعد على امتصاص العناصر الغذائيّة من الطعام بفاعليّةٍ أكبر.

يُساهم في حرق الدهون، وخاصة في منطقة البطن والأرداف.

يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، فزيادة مستوى الإنسولين تحفز الجسم على تخزين الدهون في منطقة البطن والأرداف.

يُساعد في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، بما فيها حالات الإمساك والمغص والغازات، مما يخلص الجسم من الفضلات والسموم.

يعمل على ضبط مستوى الكورتيزول المسؤول عن زيادة الدهون.

يزيد إنتاج الأحماض في المعدة والإنزيمات الهاضمة؛ لهضم الطعام بشكلٍ أفضل، وتسريع عمليّة التمثيل الغذائي

يُعالجُ عسر الهضم الذي يؤدّي إلى تخمّر الطعام في المعدة واكتساب الوزن الزائد.



طرق تحضير مشروب لتفتيت الدهون

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تحضير مزيج الشاي الأخضر والزنجبيل للريجيم، وطريقته كالآتي:

غلي كوب من الماء، ثم إضافة قطعة من الزنجبيل القاسي أو ملعقة من البودرة إلى الماء المغلي، مع ملعقة من الشاي الأخضر الجاف إلى المزيج، ثم ترك المكوّنات منقوعة بالماء المغلي مدة لا تقل عن عشر دقائق.

ملاحظة: من الضروري المداومة على شرب المنقوع يومياً قبل الوجبات الغذائية بنحو نصف ساعة، مع تجنبه في ساعات الليل؛ كونه يحتوي على نسبة لا بأس بها من مادة الكافيين التي تسبب الأرق، وتزيد القلق.

ملاحظة من موقع الجميلة: قبل تطبيق الوصفات يستحسن استشارة طبيب مختص

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