بيروت - نادين محمد - أعشاب تخسيس سريعة المفعول يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع والتخلص من دهون البطن العنيدة وفقدان الوزن وزيادة التمثيل الغذائي، يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي. إليك بعض الأعشاب المتاحة بسهولة والتي لها خصائص سحرية لفقدان الوزن.

أعشاب تخسيس سريعة المفعول:

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على الكثير من الفوائد الصحية التي تشمل علاج البرد والسعال وعسر الهضم، ويساعد أيضاً في تعزيز المناعة، جربي شرب شاي الزنجبيل في الصباح لتحصلي على أفضل فوائد هذه العشبة السحرية.

الجينسنغ

له خصائص مضادة للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على مستوى السكر في الدم. يساعد الجينسنغ أيضاً في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويعمل أيضاً كمثبط للشهية. استخدمي الجينسنغ الطازج لتزيين السلطات أو الشوربات، كما يمكنك صنع شاي الجينسنغ.

الثوم

الثوم يساعد في قمع الرغبة الشديدة لديك وحرق السعرات الحرارية الزائدة. يُعرف الثوم الخام بخصائصه السحرية في إنقاص الوزن والتي تعمل كعامل إزالة السموم من الجسم. جربي تناول فصين أو ثلاثة فصوص من الثوم النيئ على معدة فارغة لبضعة أشهر لتجربة فوائده الصحية المذهلة.

القرفة لتخفيف الوزن

القرفة تساعد في تقليل الوزن ومحاربة السمنة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتنظم نسبة السكر في الدم .

يمكنك تناول ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة المنقوع طوال الليل وتناوله أول شيء في الصباح لمدة أربعة أسابيع للحصول على النتائج المرجوة.

الكركديه

شاي الكركديه يساعد في إنقاص الوزن، وأظهرت العديد من الدراسات أن مستخلص الكركديه يساعد في تقليل السمنة في منطقة البطن، ويقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني، ويقلل من هرمون الجوع، وهرمون الجريلين وضغط الدم.

كوب واحد من شاي الكركديه يحتوي على ما يقرب من 1.5 جرام من الكركديه. يمكنك تناول كوبين من شاي الكركديه يومياً.

يساعد شاي الكركديه على منع تهيج المعدة، وله خصائص مدرة للبول، وقد يساعد في خفض الكوليسترول، ويحسن حركة الأمعاء.

الفلفل الحريف

يمكن أن تساعد إضافة الفلفل الحريف إلى طعامك بكميات محدودة في تقليل الشهية عن طريق زيادة الشبع. كما أنه يزيد من التمثيل الغذائي للدهون وتوليد الحرارة، ويمنع تكوين الخلايا الدهنية، فقط خذي نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار مع العصير أو السموذي مرتين في اليوم.

أضيفي كوباً من الماء ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ويقلب جيداً قبل الشرب.



الكمون

تساعد بذور الكمون على تحسين الهضم ولها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات وللميكروبات، وجدت دراسة أن مسحوق الكمون قد يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر والدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول السيئ ونسبة الدهون في الجسم.

خذي ملعقة صغيرة من بذور الكمون المنقوعة في الماء أو أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكمون في العصائر أو وصفات الطعام.

يمكنك نقع بذور الكمون في الماء طوال الليل وسخني الماء حتى يصبح دافئاً ويصفَّى الماء ويضاف العسل ويقلب جيداً قبل الشرب.

بذور الكمون مفيدة للغاية في الحفاظ على صحة الأمعاء. كما أنه يساعد على النوم بشكل أفضل، ويقلل من مخاطر اضطرابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد وفقر الدم واضطرابات الجلد. العسل عامل مضاد للبكتيريا، ويساعد في طرد السموم.

القرع الأبيض والتفاح

يعتبر اليقطين الأبيض وعصير التفاح وصفة مبتكرة لفقدان الوزن تقدم العديد من الفوائد الأخرى أيضاً.

خذي قرعاً أبيض وقطعيه إلى نصفين واصنعي قطعاً أصغر من اليقطين وأزيلي القشر من كل قطعة وقومي بتغطية قطع اليقطين بورق الألمنيوم وضعي قطع اليقطين المغطاة في إناء الخبز وضعي الإناء في فرن واخبزيه لمدة 70 دقيقة وأخرجيها من الفرن واتركيها تبرد.

صفي العصير الذي يخرج في وعاء واتركيه جانباً وخذي تفاحة طازجة واطحنيها في الخلاط وقومي بتصفية العصير من اللب وضعيه في وعاء واخلطي النوعين واتركيهما جانباً لمدة 15 دقيقة.

وتناوليه كل صباح على معدة فارغة أو مع وجبة الإفطار للحصول على أفضل النتائج.

يساعد هذا المشروب الصحي المذهل على تحسين التمثيل الغذائي في الجهاز الهضمي، والذي يؤدي بدوره إلى حرق طبقات الدهون المترسبة بشكل فعال مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

المصدر : WebMD

ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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