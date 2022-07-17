فوائد المياه الغازيه لصحة العظام ومنحك الشعور بالشبع

بيروت - نادين محمد - فوائد المياه الغازية عديدة، فهي تساعد على الترطيب وتجعلك تشعرين بالشبع أسرع وتخفف من الإمساك، ورغم فوائد المياه الغازية فهي تسبب مشاكل في البطن بجانب التجشؤ والانتفاخ.

فوائد المياه الغازية:

1.ترطيب الجسم

فوائد المياه الغازية وترطيب الجسم عديدة، فإذا كنت تكافح من أجل شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، فلا ضرر من استبدال كوب أو اثنين من الماء بالمياه الغازية ببعض قطع الفواكه .

2. الشعور بالشبع

تظهر بعض الدراسات أن المياه الغازية تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وقد تحافظ على الطعام في معدتك لفترة أطول من الماء العادي.

3. التخفيف من الإمساك

وجدت دراسة أخرى أن تناول المياه الغازية يساعد على التخلص من عسر الهضم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للمياه الغازية تأثير إيجابي على حركات الأمعاء، وخاصة عند المصابين بالإمساك. يعتقد الباحثون أيضاً أن المياه الغازية يمكن أن تقلل من شدة الأعراض الأخرى لعسر الهضم، مثل آلام المعدة.



4. تحفيز الأعصاب

وجدت إحدى الدراسات أن المياه الغازية تحفز الأعصاب اللازمة لتناول الطعام أكثر من أي مشروب آخر. وجدت دراسة أخرى أن غالبية المشاركين الذين شعروا بالحاجة إلى تطهير حلقهم وجدوا الراحة الأكثر أهمية عند شرب المياه الغازية.

5. فقدان الوزن

ربما تكون أهم فائدة صحية لتناول المياه الغازية هي أنها تساعدك على إنقاص الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الماء الكربوني يجبر الطعام على البقاء في معدتك لفترة أطول، مما يساعدك على الشعور بالشبع.

6. صحة العظام

المياه الغازية يمكن أن تحسن صحة العظام، وجدت إحدى الدراسات أن شرب المياه الغازية أدى إلى احتباس الماء بشكل أفضل من شرب المياه المحتوية على المعادن.

7. تحسين صحة القلب

إحدى الفوائد المحتملة الأخرى لشرب المياه الغازية هي أنها يمكن أن تحسن صحة القلب. على سبيل المثال، قامت إحدى الدراسات بقياس تأثير المياه الغازية على مستويات الكوليسترول.



المصدر : WebMD

ملاحظة من "الجميلة": قبل التطبيق عليك استشارة طبيب متخصص.

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