بيروت - نادين محمد - فوائد وأضرار القهوة باللبن على الريق عديدة، فلا شيء يبدو أفضل من احتساء فنجان قهوة دافئ بعد الخروج من السرير في الصباح، يمكن أن يؤدي تخمير القهوة على معدة فارغة إلى إلحاق أضرار جسيمة بجهازك الهضمي، وإنتاج أحماض في المعدة، مما قد يؤدي إلى تلف بطانة المعدة، ويؤدي إلى عسر الهضم وحرقة المعدة.

فوائد وأضرار القهوة باللبن على الريق

من جانبها أكدت الدكتورة بريانكا روهتاجي، رئيسة قسم التغذية العلاجية في مستشفيات أبولو أن تناول القهوة السوداء في الصباح، قد يؤدي إلى تفاقم الشعور بالحموضة، ولكن تناول قهوة تحتوي على سكر خفيف وحليب قد يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي، ولكن بشرط تناولها بكميات محدودة .

التهاب المعدة وفوائد وأضرار القهوة باللبن على الريق

وأضاف الخبير الغذائي أنه إذا كنت تعاني من مشكلة الحموضة والتهاب المعدة، فمن الأفضل تخطي فنجان الصباح على معدة فارغة، ويمكنك تناول بسكويت متعدد الحبوب أو حفنة من اللوز المنقوع قبل تناول فنجان القهوة في الصباح.

أما إذا كنت حاملاً أو كنت تتناول أدوية معينة، فحاول تجنب تناول الكافيين في الصباح بأي ثمن.

فوائد وأضرار القهوة باللبن على الريق والشعور بالنعاس

تناول القهوة في الصباح يمكن أن يقلل أيضاً من إنتاج مستوى الكورتيزول، مما قد يجعلك تشعر بالنعاس. فقد يكون إنتاج الكورتيزول في ذروته في الصباح مما يساعد على جعلك تشعرين باليقظة والحيوية. يمكن أن تقلل القهوة في الواقع من مستويات الكورتيزول، مما قد يعيق إيقاع الساعة البيولوجية ويجعلك تشعرين بالنعاس.

القهوة قبل التمرين

تكمن المشكلة الرئيسية في كمية القهوة التي يستهلكها الشخص دفعة واحدة، وعادةً ما يجب أن يكون حجم فنجان القهوة 120 أو 150 مل كافياً لجعلك تشعرين بالنشاط و تحسين الحالة المزاجية، لكن تناولها على معدة فارغة قد يسبب العديد من المشاكل الصحية لك .

فوائد وأضرار القهوة باللبن

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين على معدة فارغة إلى تقلبات المزاج وفقاً للعديد من التقارير الإعلامية، فإن شرب القهوة قبل تناول أي طعام صلب يمكن أن يفسد مزاجك، ويمكن أن يؤدي إلى تقلبات مزاجية متكررة. ليس هذا فقط، يمكن للكافيين أن يؤثر سلباً على صحتك العقلية، مثل الشعور بالقلق.

على الجانب الآخر فإن أفضل وقت لتناول القهوة صباحاً ليس على الريق، ولكن بعد تناول طعام الإفطار بين الساعة 9:30 صباحاً والظهيرة وسيكون وقتها مستويات الكورتيزول لديك منخفضة عادةً، وسيعطيك فنجان من القهوة صباحاً مزيداً من الشعور بالطاقة .

المصدر :bbcgoodfoodme

ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

اقرئي أيضا : أضرار القهوة العربية