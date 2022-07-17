شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو أحد أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا يحدث عندما ينتج الجسم الكثير من حمض البوليك الذي يهاجم المفاصل المفصل الأكثر إصابة هو إصبع القدم الكبير ، على الرغم من أن الحالة يمكن أن تؤثر أيضًا على الركبتين والكاحلين والمعصمين، وهو أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء، بحسب موقع piedmont.

النقرس يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك ويمكن أن يجعل المشي وارتداء الجوارب والأحذية أمرًا صعبًا ، ويمكن أن يجعل الأنشطة اليومية مؤلمة.

نوبات النقرس المتكررة والنقرس غير المعالج يمكن أن يسبب تشوهات في المفاصل ويقلل من نطاق الحركة بسبب الالتهاب المستمر هذا هو السبب في أن منع حدوث نوبات النقرس أمر بالغ الأهمية.





نصائح لتقليل خطر الإصابة بنوبة النقرس1. قلل من الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالنقرس

الأطعمة التالية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة النقرس:

-اللحوم الحمراء ، بما في ذلك لحم البقر ولحم الضأن

-اللحوم العضوية ، بما في ذلك الخبز والكبد والكلى

- محار البحر

-أنواع معينة من الأسماك ، بما في ذلك التونة والأنشوجة والسردين

-الأطعمة السكرية ، مثل البسكويت والكعك والحلويات وألواح الجرانولا والحبوب المحلاة والوجبات الخفيفة المصنعة الأخرى

في حين أنك لست مضطرًا بالضرورة إلى استبعاد هذه الأطعمة من نظامك الغذائي، فقد يكون التقليل من هذه الأطعمة مفيدًا إذا كنت عرضة لنوبات النقرس ومن الأفضل تجنبها إذا كنت تعاني حاليًا من نوبة النقرس.

بدلاً من ذلك ، ركز نظامك الغذائي على الأطعمة المضادة للالتهابات مثل:

-البروتين الخالي من الدهون ، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والسلمون والبيض والفاصوليا

-الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور

-خضروات

-فاكهة

الحبوب الكاملة ، مثل الكينوا والأرز البني ودقيق الشوفان

2. الحد من المشروبات الغنية بالسكر

المشروبات المحلاة مثل الصودا وعصير الفاكهة والشاي الحلو يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نوبة النقرس ويفضل استبدالها بالماء.

3. فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن سيساعد في تقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس

ويوصي باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة في إنقاص الوزن وتقليل الالتهابات في الجسم.

4. تحدث إلى طبيبك حول كيفية منع نوبات النقرس

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالنقرس بسبب جيناتهم أو تاريخ عائلاتهم لدى البعض الآخر المزيد من حمض اليوريك في أجسامهم. قد لا يزال هؤلاء الأفراد يعانون من نوبات النقرس حتى لو فعلوا كل شيء بشكل صحيح .

إذا كنت تعاني من نوبات النقرس بشكل كبير سنويًا ، فاسأل طبيبك عن الأدوية التي تمنع حدوث نوبات النقرس.