شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة 11 الصبح.. هذا هو أفضل وقت لتناول الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم في اليوم، حيث تمنح الطاقة للجسم وتعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وتوازن مستويات السكر في الدم، وتساعد في إنقاص الوزن، وتعزز صحة القلب، وتحسن الوظيفة الإدراكية يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية مثل الإجهاد والتعب وزيادة التعرض للسمنة ومرض السكري، في هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

9 أفضل وقت لتناول الإفطار

قال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن: "الانتظار لبضع ساعات قبل تناول أي شيء بعد الاستيقاظ أفضل للبقاء بصحة جيدة والتخلص من الوزن الزائد هذا في المقام الأول لأن الناس الآن يتناولون العشاء في وقت متأخر من المساء أكثر من الأجيال السابقة ، وتنتهي في حوالي الساعة 9 مساءً.

كيف يكون الإفطار أكثر صحة الساعة 11 صباحًا؟

قد تكون وجبة الإفطار في الساعة 11 صباحًا هي الطريقة المثالية للشخص لتحقيق 14 ساعة من الصيام طوال الليل ، وهو ما تشير إليه الأدلة المتزايدة أنه الأفضل لعملية التمثيل الغذائي.



قال سبيكتور: أن أبسط تغيير يمكن أن يقوم به الناس في حياتهم لفقدان الوزن هو نقل وجبة الإفطار من الساعة 8 صباحًا إلى 11 صباحًا، وهو ما يقول إنه أكثر فعالية بكثير من الأنظمة الغذائية العصرية الجديدة مثل 5: 2.

ما هو نظام 5: 2

النظام الغذائي 5: 2 هو نوع شائع من الصيام المتقطع حيث يُطلب من الشخص أن يأكل بشكل طبيعي لمدة 5 أيام ثم يصوم اليومين الآخرين.الصوم هو أسلوب غذائي شائع حيث يمكن للشخص أن يأكل كل ما لديه في وقت محدد كل يوم. ومع ذلك ، كان هناك الكثير من الجدل حول فعاليته وفي أي وقت من اليوم يجب أن يأكل الشخص ومتى يجب أن يتوقف.

تناول الأطعمة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك الأطعمة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك مثل الزبادي ومخلل الملفوف تحتوي على بكتيريا حية مفيدة تساعد هذه البكتيريا "الحية" في الهضم، وتكافح مسببات الأمراض ، وتوازن ميكروبيوم الأمعاء ، وكلها عوامل مهمة في إدارة الوزن. تحتوي الأطعمة المخمرة أيضًا على نسبة عالية من الألياف ، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء لفترة أطول وانخفاض استهلاك السعرات الحرارية.

بعض النصائح لاتباع نظام غذائي صحي زيت الزيتون البكر الممتازعند الطهي، استخدم الكثير من زيت الزيتون البكر عالي الجودة. يحتوي هذا النظام الغذائي المتوسطي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، وهي مواد كيميائية طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة تعمل كوقود لميكروبات الأمعاء.

وفقًا للدراسات، فإن مجرد زيادة تناول الألياف يمكن أن يؤدي إلى نفس القدر من فقدان الوزن مثل اتباع نظام غذائي شديد.

تناول الكثير من الأليافالألياف تحفز الشعور بالامتلاء تحتوي البقوليات مثل الفول والعدس والبازلاء والعديد من الخضروات مثل السبانخ والخرشوف والكراث والفواكه مثل التفاح والتوت والحبوب الكاملة غير المكررة على نسبة عالية من الألياف.

نظرًا لعدم قدرتنا على هضم الألياف غير القابلة للذوبان ، تمتص أجسامنا سعرات حرارية أقل.

تناول الطعام ببطء

أشارت الدراسات إلى أنه إذا مضغ الشخص طعامه ببطء أكثر، فقد يتحكم بشكل أفضل في شهيته.

قضاء بعض الوقت لتناول الوجبات وعدم تناول الطعام في السيارات أو على المكتب بسبب جداول الأعمال المزدحمة سيساعدك على تناول وجبات صحية.ادخل المكسرات والبذور في النظام الغذائي

المكسرات مثل اللوز والجوز هي وجبة خفيفة رائعة في منتصف الصباح يمكن أن تستمر حتى وقت الغداء يمكنهم أيضًا المساعدة في تجنب تناول الطعام غير الصحي.