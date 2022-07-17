شكرا لقرائتكم خبر عن الخوخ مش مجرد فاكهة.. بيقلل من هشاشة العظام ويكافح سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخوخ من الفاكهة الصيفية الغنية بالألياف، يعد مصدرًا غنيًا لفيتامين ج ، حيث يحتوي على ما يقرب من ستة ملليغرام من المغذيات لكل فاكهة، كما تحتوي حبة خوخ واحدة على ما يقرب من ستة في المائة من القيمة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم ، ويجب إضافة الخوخ لنظامك الغذائي، للحصول على الفوائد الصحية المدهشة من الوقاية من أمراض القلب إلى هشاشة العظام ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".





1 - يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلبالخوخ قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن ارتفاع استهلاك الأنثوسيانيدينات والفلافونويدات ، أصباغ وفيرة في الخوخ ، ارتبطت بمستويات أعلى من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول "الجيد" وانخفاض الدهون الثلاثية في الدم. المستويات ، على التوالي ، وكلاهما مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.





2 - يقلل من نمو سرطان الثديوجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن البوليفينول الموجود في الخوخ قد يقلل من نمو ورم خبيث لخلايا سرطان الثدي MDA-MB-435. في الواقع ، وجد مؤلفو الدراسة أن استهلاك اثنين إلى ثلاث حبات من الخوخ يوميًا قد يكون له تأثير مفيد في الحد من نمو هذا النوع من الخلايا السرطانية.





3 -يحسن من عملية الهضمتريد تسريع الجهاز الهضمي البطيء ؟ حاول إضافة بعض الخوخ إلى قائمتك تحتوي حبة الخوخ المتوسطة على جرامين من الألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تحريك عملية الهضم مرة أخرى في أي وقت من الأوقات. 4 -يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظاملست مضطرًا إلى تناول الكثير من منتجات الألبان للحفاظ على قوة عظامك - فإضافة بعض الخوخ إلى روتينك المعتاد قد يؤدي فقط إلى الحيلة.

تحتوي حبة خوخ واحدة على ما يقرب من ستة في المائة من القيمة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم ، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2020 نُشرت في Nutrition Research and Practice أنها مفيدة لصحة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.





5 - يحسن أعراض أمراض الجهاز التنفسييعد الخوخ مصدرًا غنيًا لفيتامين ج ، حيث يحتوي على ما يقرب من ستة ملليغرام من المغذيات لكل فاكهة. وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية ، من بين مجموعة من 57 من كبار السن مصابين بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي ، فإن المرضى الذين تناولوا مكملات فيتامين سي "كان أداءهم أفضل بكثير" ، وفقًا لمؤلفي الدراسة.