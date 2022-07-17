شكرا لقرائتكم خبر عن تشربه عصير أو تاكله.. 5 فوائد صحية للبرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عصير البرقوق من العناصر الغذائية المحببة عند الإصابة بالإمساك ، وذلك بفضل السوربيتول الطبيعي (نوع من السكر) الموجود في هذه الفاكهة، ويوفر عصير البرقوق العناصر الغذائية الأساسية والترطيب ، يمكن أن يساعد الناس على تلبية حصتهم من الفاكهة طالما أن نصف الكمية الموصى بها من الفاكهة على الأقل لا يزال يأتي من الفاكهة الكاملة بدلاً من خيارات العصير، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لعصير البرقوق وفقا لما نشره موقع " eatthis".





1 - حركات أمعاء منتظمة

يحتوي عصير البرقوق بشكل طبيعي على السوربيتول ، وهي مادة شبيهة بالسكر تشبه الجلوكوز ، الذي يمتصه الجسم بسرعة ، فإن السوربيتول يمتص ببطء، تسمح ميزة الامتصاص البطيء هذه للسوربيتول بزيادة محتوى الرطوبة في البراز ، مما يؤدي في النهاية إلى مرور أسهل لحركات الأمعاء.

2 - تقوية عظامك

في حين أن هناك بيانات وافرة تظهر أن تناول البرقوق في شكل فاكهة كاملة يمكن أن يدعم صحة العظام ، عندما تشرب عصير البرقوق ، فإنك تتناول العديد من نفس العناصر الغذائية الداعمة لصحة العظام التي تحصل عليها عندما تأكل البرقوق ، بما في ذلك فيتامين K ، والبورون ، والمغنيسيوم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى البيانات التي تركز على تأثيرات شرب عصير الخوخ قبل أن نتمكن من القول بشكل قاطع أن شرب عصير البرقوق يقدم فوائد مماثلة على عظامنا مثل تناول 5-6 حبات برقوق.

3 -دعم نظام المناعة الصحي

يعد عصير البرقوق مصدرًا طبيعيًا للعديد من العناصر الغذائية التي تعزز المناعة ، بما في ذلك فيتامين سي والزنك . على الرغم من أن العصائر الأخرى ستوفر المزيد من الفوائد لصحتك المناعية ، فإن شرب عصير البرقوق سيساعدك على تلبية حصتك من بعض العناصر الغذائية الرئيسية التي قد تساعد في منع المرض. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد عصير البرقوق الناس في الحفاظ على الترطيب المناسب - وهو عامل مهم آخر عندما يتعلق الأمر بصحة المناعة.

4 تقليل خطر الإصابة بالبواسير

تظهر البيانات أن بعض الأسباب الشائعة لزيادة خطر الإصابة بالبواسير تشمل الإمساك ، بفضل السوربيتول الموجود في عصير البرقوق الذي قد يقاوم كلا السببين ، قد يكون شرب عصير البرقوق أداة فعالة في نظامك الغذائي الذي يحد من مخاطر البواسير.

5 - فوائد للقلب والأوعية الدموية

بين مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان التي يوفرها عصير البرقوق فلا عجب لماذا قد يؤدي شرب هذا العصير إلى فوائد صحية للقلب، وجدت إحدى الدراسات التي قيمت الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين شربوا عصير البرقوق أو أكلوا البرقوق الكامل أن المشاركين عانوا من انخفاض في ضغط الدم ، أظهر عدد من الدراسات وجود ارتباط بين انخفاض تناول البوتاسيوم وزيادة ضغط الدم، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، نظرًا لأن عصير البرقوق هو مصدر للبوتاسيوم، فإن تضمينه كجزء من نظامك الغذائي الصحي للقلب يمكن أن يساعدك على تلبية حصتك من البوتاسيوم ويساعد في الحفاظ على الشكل العلوي.