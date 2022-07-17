شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الأكثر عرضة للإصابة بجدرى القرود؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جدرى القرود من الأمراض الفيروسية حيوانية المصدر النادرة، ويمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر ومن شخص لآخر، وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود بشكل مثير للقلق في أجزاء مختلفة من العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه في معظم الحالات، تختفي أعراض جدري القرود من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، فى هذا التقرير نتعرف على أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بمرض جدري القرود، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من المضاعفات التي يسببها فيروس جدري القرود، والتي تشمل الالتهابات الجلدية الثانوية والالتهاب الرئوي والارتباك ومشاكل العين، وبحسب المنظمة فإن ما بين 1٪ إلى 10٪ من المصابين بجدرى القرود قد ماتوا.

من هم الأكثر عرضة للخطر عند الإصابة بجدرى القرود؟يجب على الأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق مع شخص مصاب بجدري القرود اتخاذ التدابير المناسبة للبقاء في مأمن من الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على أولئك الذين يتعاملون بانتظام مع الحيوانات مثل القوارض والقرود حماية أنفسهم من خلال اتخاذ تدابير للسيطرة.

وينتقل جدري القرود إلى الإنسان من خلال الاتصال الوثيق مع شخص أو حيوان مصاب، بما في ذلك من خلال الاتصال المباشر وجهاً لوجه أو الجلد للجلد أو الفم للفم أو الفم للجلد.

ومع ذلك ، يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرعون مرضى جدري القرود أن يكونوا يقظين ويجب عليهم اتخاذ تدابير إضافية لحماية أنفسهم.

وكذلك أولئك الذين يعانون من نقص المناعة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض خطيرة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، قد يكون الأطفال حديثو الولادة والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الأساسي معرضين لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة ، وفي حالات نادرة ، الوفاة من جدرى القرود.

يحدث مرض أو اضطراب نقص المناعة عندما لا يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح أو لا يعمل كما هو متوقع. يُعرف الأشخاص الذين يولدون بنقص ناتج عن سبب وراثي بنقص المناعة الأولي و يوجد أكثر من 200 من اضطرابات نقص المناعة الأولية.

ولقاحات الجدري قد تكون فعالة ضد جدري القرود نظرًا لأن فيروس جدري القرود ناتج عن فيروس مشابه للجدري ، لذا يُقال إن لقاح الجدري (MVA) يوفر مستوى جيدًا من الحماية ضد جدرى القرود، بحسب هيئة الصحة البريطانية.

يتم تقديم جرعة واحدة من لقاح الجدري (MVA) للمساعدة في تقليل شدة أعراض جدري القرود ومنع العدوى في المستقبل. إذا استمر تعرضك للإصابة، فقد يتم إعطاؤك جرعة ثانية.





علامات جدري القرود يجب الانتباه لهايقال إن أعراض جدري القرود تظهر عادة في غضون 6-13 يومًا ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أسابيع بعد التعرض للظهور ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

أفادت خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) أن ظهور الأعراض الأولى قد يستغرق ما بين 5 و 21 يومًا.

تشمل بعض الأعراض ما يلي:

- حرارة عالية

- صداع

- آلام العضلات

- آلام الظهر

- تورم الغدد

- قشعريرة

- إنهاك وضعف عام