شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمساعدة الذاتية للتغلب على التعب الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعب والإعياء لا بأس بهم إذا كان ذلك الأمر عرضيًا، ولكن إذا حدث ذلك بشكل متكرر، فقد حان الوقت لتقييم عاداتك وتغييرها قبل أن تسبب المزيد من الضرر.

إذا لم يختفي التعب رغم تحسن عادات النوم، حان الوقت للبحث عن التغيير، فالإرهاق ليس طبيعيًا وكل ما عليك فعله هو زيادة مستويات الطاقة لديك.

كيف تنشيط نفسك؟.

يعتقد الأطباء وفقا لموقع " times news"، أن العديد من حالات التعب ناتجة عن الضغط العصبى، وفي معظم الأحيان لا يتم تخفيف التعب الناتج عن هذه الأسباب عن طريق النوم والراحة ، مما يجعلها حالة طبية أساسية.

هناك عدة طرق يمكنك تجاوزها والتغلب علي التعب: تناول الطعام كثيرًا ولا تتخطى الوجبات: تتفاقم معظم مشاكل الشباب بسبب عادات الأكل، أفضل طريقة للحفاظ على الطاقة هي تناول وجبات صغيرة منتظمة كل 3-4 ساعات، يجب تجنب الحميات الثقيلة، وتناول الأطعمة الصحية والمغذية.

حسنًا ، التعب وممارسة الرياضة لا يجتمعان أبداً ولكن في الواقع ، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ستجعلك تشعر بتعب أقل على المدى الطويل وتزيد من مستويات الطاقة لديك، قم بالمشي أو الجري لمدة 15-20 دقيقة ، واشعر بزيادة الطاقة.

فقدان الوزن:

لاكتساب الطاقة، من المهم جدًا الحفاظ على لياقتك، ستجعلك السمنة وزيادة الوزن تشعر بمزيد من الخمول.

تنظيم النوم:

من المهم أن تنام 7-9 ساعات كل يوم لتشعر بالراحة، اذهب إلى الفراش مبكرًا وتجنب القيلولة الطويلة أثناء النهار.

تقليل التوتر:

الإجهاد هو السبب الرئيسي للإرهاق والتعب، فهو يستنزف طاقتك ولذلك من المهم للغاية العمل على تقليلها، قم ببعض تمارين التهدئة والتنفس، والتأمل كل يوم لتقليل التوتر.





الحد من التدخين:بصرف النظر عن التأثير الضار على صحتك ، فإن التدخين والشرب يقللان من مستويات الطاقة إلى حد كبير، وكلاهما يسبب أيضًا الكثير من الجفاف.

خفض مادة الكافيين:

إذا كنت تشعر بالتعب، توقف عن تناول الكافيين تمامًا من نظامك الغذائي اليومي.