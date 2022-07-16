شكرا لقرائتكم خبر عن لإبطاء الخرف.. لازم تبعد عن اللحوم المصنعة والدهون المشبعة فى وجبات الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الخرف تشخيصًا مدمرًا، وأحد أصعب جوانب الخرف التي يجب التعامل معها هو حقيقة أنه لم يتم اكتشاف علاج بعد ومع ذلك، هناك الكثير من العلاجات والأدوية التي يتم البحث عنها باستمرار كحلول فعالة لإبطاء تقدمه، على سبيل المثال، يلعب نظامك الغذائي وتغذيتك دورًا كبيرًا في إبطاء الخرف، مع اتباع نظام غذائي صحي، وأدوية، وممارسة، وعلاجات معرفية، تزداد فرصك في إبطاء تقدمك بشكل كبير، ولكن ما الذي يتضمنه النظام الغذائي الصحي للدماغ، وما هي بعض عادات الأكل التي قد يرغب الأشخاص المصابون بالخرف في الابتعاد عنها، وفى السطور القادمة سنوضح أسوأ عادات الإفطار للخرف، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 تناول منتجات اللحوم المصنعةفي حين أن وجبة الإفطار الجيدة من النقانق والبيض هي طريقة لذيذة لبدء يومك ، يحذر أخصائيو التغذية من أن الإفراط في تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يساهم في ضعف الصحة الإدراكية بمرور الوقت. 2 الإكثار من تناول السكريعد استهلاك الكثير من السكر المضاف أحد أكثر عادات الإفطار ضررًا التي يمكن أن تتبعها في العديد من جوانب صحتك ، بما في ذلك صحة دماغك، السكر والأطعمة المصنعة شديدة الالتهاب ويمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين ، بالإضافة إلى الاستجابة الالتهابية (IGF-1). يجب على الأفراد المصابين بالخرف محاولة تناول نظام غذائي كامل ، معظمه نباتي قدر الإمكان ، نظرًا لكونه مضادًا للالتهابات وغنيًا بالمغذيات النباتية (النباتية) ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى (الألياف) التي تعتبر صحية جدًا ومفيدة لصحة الدماغ .

3 عدم تناول وجبة الإفطاريعد تخطي وجبة الإفطار أسوأ عادة ،يوفر لك تناول وجبة الإفطار الطاقة التي تحتاجها للبقاء نشيطًا طوال اليوم، كما يساعدك الإفطار على التركيز، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار معرضون بشكل أكبر للإصابة بالخرف.

4 الدهون المشبعةلا بأس أن يكون لديك القليل من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي ، لكن الخبراء يحذرون من أن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية غير المرغوب فيها ، خاصة فيما يتعلق بصحتك المعرفية .

تظهر الدراسات التي أجريت على نظام مايند الغذائي للصحة الإدراكية أن السكر المضاف والدهون المشبعة يلعبان دورًا كبيرًا في تدهور الصحة المعرفية والخرف وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.