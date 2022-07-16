شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الخرشوف.. مليان فوائد صحية لقلبك وكبدك وأمعائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الخرشوف إضافة رائعة لأي نظام غذائي لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين ك، كما أنها واحدة من أعلى مصادر الألياف النباتية، ووفقًا لأخصائية التغذية الأمريكية كيلي سبرينجر، فإن الخرشوف ليس فقط غنيًا بالمغذيات ولكنه منخفض أيضًا في السعرات الحرارية مما يجعله طعامًا خارقًا حقيقيًا، وإن رؤوس زهور الخرشوف لديها في الواقع أعلى نشاط مضاد للأكسدة من أي نوع نباتي، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الصحية التي لا يمكن أن تتوقعها عند تناول هذه الخضار الصغيرة الفريدة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 يحافظ على صحة القلبتبحث لحماية قلبك؟ وجدت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن السكان الذين يعانون من ارتفاع استهلاك الخرشوف لديهم معدلات أقل في وفيات القلب والأوعية الدموية ، مما يشير إلى أن هذه الخضروات المعينة قد يكون لها تأثير على القلب. 2 يحافظ على صخة الكبدمن المعروف منذ فترة طويلة أن الخرشوف له فوائد للكبد ، حيث تحتوي على مركب يسمى سيليمارين الذي قد يساعد في زيادة تدفق الصفراء في الكبد، مما يساعد الجسم على استقلاب الهرمونات والسموم مع حماية الكبد من التلف، وجدت دراسة أجريت عام 2021 في Nutrients أن حمض الكلوروجينيك الموجود في الخرشوف يمكنه حماية خلايا الكبد ، وكذلك إصلاح الغضروف التالف حول مفاصلك.

3 تحسين صحة الأمعاءيحتوي الخرشوف الواحد على 6.84 جرام من الألياف المفيدة بما في ذلك الألياف غير القابلة للذوبان للهضم والألياف القابلة للذوبان مثل الأنسولين، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول، الإينولين هو أيضًا مادة حيوية، ما يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك.

4 انخفاض الالتهابالخرشوف يحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة مثل الروتين ، والكيرسيتين ، والسيليمارين ، وحمض الغاليك التي تساعد في منع الالتهاب ، يمكن أن يساعد ذلك في منع تلف الخلايا وتقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، أن الفلافانويد الموجود في الخرشوف ، اللوتولين ، يمكن أن يقلل الالتهاب المزمن ويمنع إنتاج الكوليسترول ، مما يساعد المصابين بالتهاب المفاصل وفرط كوليسترول الدم.