شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط عالى.. ابعد عن السكريات بوجبة الإفطار وخليك فى الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة ، غالبًا ما يحدث هذا بسبب الجينات أو أمراض أخرى أو سوء التغذية أو نمط حياة أكثر استقرارًا، ولكن في حين أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة إذا لم يتم علاجه ، فهناك العديد من الطرق للتحكم في مستويات ضغط الدم وخفضها، إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص التحكم بها في ارتفاع ضغط الدم هي من خلال نظامهم الغذائي، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) باتباع نظام غذائي "صحي" يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ، وفى السطور القادمة سنعرف أسوأ عادات الإفطار التي قد ترغب في تجنبها، وفقا لما نشره موقع "eatthis". 1 تناول الأطعمة المالحةيحذر العديد من خبراء التغذية من أن زيادة الصوديوم يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم ، يشير تقرير نُشر في Nutrients إلى أن تقليل تناول الصوديوم لا يمكن أن يقلل فقط من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) ولكن يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

العديد من نقانق الإفطار وبعض شطائر الإفطار المجمدة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم عند تناول كميات كبيرة مع مرور الوقت.

2 تخطي الفواكه والخضرواتإحدى العادات التي قد لا يدركها الكثير منا أنها ضارة هي عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات في الصباح، وفقًا لـ The Cleveland Clinic ، يُنصح البالغين الذين يحاولون خفض ضغط الدم بالحصول على ما بين 5 إلى 9 حصص من الفاكهة والخضروات في اليوم، إذا كنت لا تحصل على وجبة أو وجبتين في وجبة الإفطار ، فقد يكون من الصعب تحقيق هذا الهدف.

الفواكه والخضروات خالية من الصوديوم بشكل طبيعي ويحتوي الكثير منها على البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لدى بعض الأشخاص.





3 اتباع نظام غذائي مقيدقد يفترض الكثير من الناس أن الالتزام بنظام غذائي صارم من أجل إنقاص الوزن يمكن أن يساعدهم في ضغط الدم أيضًا ، لكن بعض خبراء التغذية يقولون إنه يجب علينا توخي الحذر في مدى تقييدنا، اتباع سلوكيات الأكل المقيدة في السعي وراء فقدان الوزن السريع يمكن أن يكون ضارًا بضغط الدم.

من المعروف أن الأنظمة الغذائية التقييدية تحرم الناس من العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها ، والتي يمكن أن تكون ضارة لأولئك الذين يحتاجون إلى خفض ضغط الدم.





4 الإكثار من تناول السكريمكن أن يساهم استهلاك الكثير من السكر المضاف في العديد من المضاعفات الصحية المختلفة ، وتظهر الأبحاث أن زيادة تناول السكر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.