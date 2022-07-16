شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. أطعمة تحتوى على أكبر قدر من البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الكثيرون يتبعون النظام الغذائي النباتى وهو يعني عدم استهلاك منتجات الألبان أو اللحوم، ولكن نظرًا لأن النظام الصحي السليم يجب أن يشتمل على جميع العناصر الغذائية الأساسية، فإن النظام النباتي يحرم الشخص من نظام غذائي غني بالبروتين يتكون أساسًا من منتجات مبسترة أو حيوانية، لكن هناك العديد من المنتجات النباتية التي تحتوي على البروتين والتي يمكن أن يتناولها النباتيون، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

العدس والفولالفول والعدس مصادر رائعة للألياف وفيتامين ب واستهلاك الفول والعدس يمكن أن يتحكم في مستويات الكوليسترول، ويزيد من بكتيريا الأمعاء الصحية ويقلل من مستويات السكر في الدم ومع ذلك، يحتوي العدس على كمية أكبر من البروتين النباتي مقارنة بالفول لكن كلاهما غني جدًا بالبروتين. المكسرات والبذوريمكن تناول المكسرات والبذور كوجبات خفيفة صحية في المساء إنها مصادر رائعة لنظام غذائي بروتيني نباتي إضافة إلى ذلك ، للمكسرات والبذور فوائد غذائية أخرى أيضًا، فهي تحتوي أيضًا على مكملات مثل الأحماض الدهنية والكالسيوم والزنك والسيلينيوم والتي تعتبر ضرورية لنمو الجسم وتطوره. يمكن أيضًا إضافة المكسرات والبذور في صنع السلطة الخاصة بك والمساعدة في تحسين الخصائص الغذائية لوعاء السلطة. الحمصمن الحقائق المعروفة أن الحمص مصدر غني للبروتين، يمكن استخدامه في تحضير الحمص والكاري والشوربات أو يمكن تناولها في صورة محمصة باستخدام زيت الزيتون والفلفل الحلو كوجبات خفيفة صحية ولذيذة، كما أنه غني بالحديد والألياف. فول الصويافول الصويا يحتوي على عدد كبير جدًا من البروتينات النباتية، كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والكالسيوم. الفول السودانىمليء بالبروتين وبالدهون الصحية ويحسن صحة القلب، وكل نصف كوب من الفول السودانى يحتوي على حوالي 20.5 جرام من البروتين.