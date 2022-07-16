شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر فى الصيف.. احذر تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يعد من الأمراض المزمنة المسببة للعديد من المضاعفات الصحية في حالة عدم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فقد يتسبب انخفاض أو ارتفاع نسبة السكر في الدم لتعرض المصاب للغيبوبة، فعند التعرض لارتفاع نسبته يتسبب في ذلك مكافحة الجسم لإنتاج ما يكفي من هرمون الإنسولين، ولذا يظل مستوى الجلوكوز في الدم مرتفع، ويجب الحذر من الأطعمة المتناولة لتجنب ارتفاعه بشكل إضافي،وهناك بعض الأطعمة الخاصة بفصل الصيف التي يجب تجنبها ، وذلك وفقا لموقع " إكسبريس"، ومنها:

-المثلجات:

رغم أنها منعشه خلال فصل الصيف، إلا أنها غنية بنسبة عالية من السكر، ولذا تتسبب في تعرضك لارتفاع نسبة السكر في الدم، ولذا تجنبها قدر الإمكان.

-الصلصات:

جميع أنواع الصلصة تحتوي علي نسبة عالية من الأملاح والسكريات، ولذا تزيد من فرص تعرضك للإصابة بارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا يمكنك استخدام البدائل الصحية، كالأعشاب الطازجة.

وحث التقرير، مرضي السكر علي تناول الفواكه فهي تحتوي علي نسبة من السكر ولكن دون تعرض الجسم لارتفاع نسبته.

كما قدم التقرير، أبرز وأهم الأعراض الخاصة بمرض السكر، وذلك للتعرف عليها التعرف إذا كنت تعاني من هذا المرض أم لا، ومنها:

-كثرة مرات التبول وخاصة في ساعات الليل.

- الشعور بالعطش طوال الوقت.

- الشعور بالتعب الشديد والإرهاق.

- فقدان الوزن الغير مبرر.

- بطء التئام الجروح.

-زغللة في العين.