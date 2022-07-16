زيادة الوزن في اسبوع

بيروت - نادين محمد - ترتبط النحافة الشديدة بعاملين لا ثالث لهما، العامل الجيني، وآخر الصحي، يرى فيها الأطباء خطورة لا تقل عن البدانة المفرطة، أما بالنسبة لرأيهم بإمكانية زيادة الوزن في أسبوع، هل هو أمر ممكن؟ الإجابة، نعم ! لكن في الوقت نفسه، يوصون بأن اكتساب الكثير من الوزن في هذه المدة القصيرة، ليس آمناً، وحتماً سيكون له الكثير من الآثار السلبية، لذا يشددون على وجوب اتباع نظام غذائي لاكتساب الوزن ببطء وبوتيرة منتظمة، لأن الجسم قد لا يتحمل كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

تعتمد زيادة الوزن في غضون أسبوع على أمرين أساسيين، هما النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

النظام الغذائي



• الخطوة الأولى في النظام الغذائي تناول سعرات حرارية أكثر تفوق تلك التي يحرقها الجسم. أما بالنسبة لعدد هذه السعرات، فهي تختلف من جسم إلى آخر ومن شخص إلى آخر، تستند إلى عوامل عدة، كالطول، العمر، الجنس، الوزن، النشاط البدني اليومي...

وهنا لا بد من استشارة الطبيب لتحديد معدل السعرات الحرارية التي يجب إضافتها.

• عوضاً عن تناول 3 وجبات رئيسية، يجب تناول 5 إلى 6 وجبات على مدار اليوم، تحتوي على نسب عالية من البروتين، إضافة إلى الدهون والزيوت الصحية التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، مثل زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو، السمك والحليب الكامل الدسم.

• ينصح بإضافة التوابل والصلصات إلى الوجبات، فهي تضفي نكهة لذيذة على الطعام، تحفز الرغبة في تناول المزيد.

• عدم تناول المياه قبل الوجبات، لأنها تسبب امتلاء في المعدة، ما يحول دون استهلاك كمية أكبر من السعرات الحرارية.

• الإكثار من تناول الكربوهيدرات، كالأرز، البطاطس، المعكرونة، الخبز ...

التمارين الرياضية

تلعب دوراً هاماً في زيادة الوزن الجسم، حيث إنها تقوي العضلات وتحفز على الرغبة في تناول الطعام، من بين هذه التمارين:

• الجري.

• السكوات.

• تمارين الضغط.

إلى النظام الغذائي يمكن اللجوء إلى بعض الوصفات التي تحتوي على أصناف من الأطعمة تعمل على زيادة الوزن في أسبوع، كالتالي:

وصفات لزيادة الوزن في أسبوع

الحليب والبلح لزيادة الوزن في أسبوع



المكونات

• ملاعق من الحليب السائل.

• ملاعق من الحليب البودرة.

• 3 ملاعق من العسل الأبيض.

• كمية من الزبيب.

• كمية من البلح.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات ويتم تناول ملعقة أو اثنتين في الصباح والمساء.

العسل الأسود والمكسرات لزيادة الوزن في أسبوع



المكونات

• كوب من العسل الأسود.

• كوب من السمسم.

• كوب من المكسرات.

• كمية متساوية من الحبة السوداء والمستكة.

• كمية متساوية من الدقيق والسمن.

الطريقة

• يوضع العسل الأسود على النار حتى الغليان.

• تضاف له حبة البركة والمستكة ويترك حتى يبرد.

• خلال ذلك، يمزج الدقيق مع السمن جيداً.

• يضاف السمسم والمكسرات، ثم تضاف جميع المكونات إلى بعضها البعض، يوحفظ مزيجها في البراد.

• يتم تناول ملعقة منه قبل الوجبات.



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