شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذا المشروب قد يتسبب في إصابتك بالجلطات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب العديد من الأشخاص بالجلطة في الساق، والسبب فيها يرشح لتخثر الدم، وعدم وصوله بالشكل الكافي لأوردة أو شرايين الجسم، وحول ذلك نشر موقع " إكسبريس"، تقرير يوضح أن هناك مشروب قد يتسبب في عدم سيولة الدم، أي يعرضك للزوجة الدم، وهذا الأمر يتسبب في إصابتك بالجلطات.

حذر البروفيسور مارك وايتلي استشاري جراحة الأوردة، من تناول الكافيين حيث أنه يمكن أن يؤدي إلى "لزوجة الدم"، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية.

كما أن الكافيين قد يزيد من فرص الإصابة بالجفاف، الذي من دورة حدوث كثافة ولزوجة في الدم، ويعمل علي تدفق الدم في الأوردة ببطيء، مما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات.

وقدم التقرير، أبرز وأهم الأعراض المرتبطة بالإصابة بالجلطات في الساق، ومنها:

- حدوث خفقان أو تشنج في الساق.

- تورم في الساق.

-يصبح الجلد الدافئ حول المنطقة المصابة.

-حدوث احمرار في الجلد أو تغير في لونه.

- الأوردة المنتفخة .

وأضاف الطبيب، أن تناول الكافيين يزيد من فرص تعرضك لفقدان الماء في الجسم، وبالتالي يزداد فرص الإصابة بالجفاف، وهنا يزداد فرص الإصابة بالجلطات، ومن أعراض الجفاف التالي:

- الشعور بالعطش.

- تغير في لون البول.

- الشعور بالدوخة.

- جفاف الفم.

ولذا ما يجب عليك فعله هو التقليل قدر الإمكان من تناول الكافيين، والإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء، والحد من الإصابة بالجفاف.