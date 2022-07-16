شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الإنذار المبكر للمرض العقلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادرًا ما تظهر الأمراض العقلية الرئيسية مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب "فجأة"، و غالبًا ما تبدأ العائلة أو الأصدقاء أو المعلمون أو الأفراد أنفسهم في التعرف على التغييرات الصغيرة أو الشعور بأن "شيئًا ما غير صحيح تمامًا" بشأن تفكيرهم أو مشاعرهم أو سلوكهم قبل ظهور المرض في شكله الكامل، ويمكن أن يساعد التعرف على الأعراض أو علامات الإنذار المبكر واتخاذ الإجراءات في تقليل شدة المرض، و قد يكون من الممكن حتى تأخير أو منع الإصابة بمرض عقلي كبير تمامًا، وفقا لما نشره موقع psychiatry

العلامات والأعراض

في حالة حدوث العديد مما يلي ، فقد يكون من المفيد المتابعة مع أخصائي الصحة العقلية.

تغيرات النوم أو الشهية

تغيرات في المزاج - تحولات سريعة أو دراماتيكية في المشاعر

انخفاض في الأداء

مشاكل التفكير

زيادة الحساسية للمشاهد أو الأصوات أو الروائح أو اللمس

اللامبالاة

الشعور بالانفصال

التفكير غير المنطقي

العصبية - الخوف أو الشك من الآخرين أو شعور عصبي قوي

سلوك غير عادي

ولا يمكن لواحد أو اثنين من هذه الأعراض وحدها التنبؤ بمرض عقلي ولكن قد يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التقييم، و إذا كان الشخص يعاني من عدة أعراض في وقت واحد وتسبب الأعراض في مشاكل خطيرة في القدرة على الدراسة أو العمل أو الارتباط بالآخرين ، فيجب أن يراه الطبيب أو أخصائي الصحة العقلية.

اتخاذ الإجراءات والحصول على المساعدة

أظهر أكثر من عقد من البحث في جميع أنحاء العالم أن التدخل المبكر يمكن في كثير من الأحيان تقليل الأعراض أو تأخيرها ، ومنع الاستشفاء وتحسين التشخيص حتى لو لم تظهر على الشخص علامات واضحة على وجود مرض عقلي يمكن تشخيصه .