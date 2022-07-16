شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض يحذر من فيروس خطير يصيب الأطفال في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي من انتشار فيروس خطير على الأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويجب على الآباء وأطباء الأطفال البحث عن الأعراض، بحسب ما نشر موقع "health".

وتسبب الفيروس في وفاة رضيع واحد على الأقل وظهر في ولايات متعددة منذ مايو الماضى، وفقًا لاستشارة صحية صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الفيروسات المتزامنة البشرية أو parechovirus هي مسببات الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة والتي تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي أو عن طريق الفم - البراز.

وتسبب أعراض مثل التهاب الجهاز التنفسي العلوي والحمى والطفح الجلدي شائعة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات.

يُصاب معظم الأطفال بفيروسات parechovirus بحلول الوقت الذي يبدأون فيه روضة الأطفال.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الفيروسات يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشه ، بما في ذلك الإنتان والنوبات والتهاب السحايا والتهاب السحايا والدماغ وهذا خطر بشكل خاص عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في تنبيهه الأطباء من أن هذه الفيروسات تنتشر في الصيف والخريف، وأنه ينبغي اعتبارها عدوى محتملة لدى الرضيع المصاب بالحمى أو الإنتان أو الأعراض العصبية.

توفي طفل من ولاية كناتيكيت في يونيو الماضى بعد إصابته بالفيروس عندما كان عمره 8 أيام، وفقًا لـ CT Insider .

وكانت أولى أعراضه ظهور طفح جلدي على خديه واحمرار في صدره ، لكنه أصبح أقل نشاطًا بعد ذلك ، وتوقف عن البكاء وعانى من نوبات صرع.

عاش الطفل رونان ديلانسي 34 يومًا فقط، وفقًا لوالدته كاثرين ديلانسي، و قبل وفاته ، هاجم الفيروس المادة البيضاء ودمرها في معظم دماغه.

وقالت والدته "قاموا بفحصه بحثًا عن الصرع وبعض اضطرابات النوبات وكانوا يتطلعون أيضًا لمعرفة ما إذا كان قد تعرض لإصابة في الرأس من نوع ما."

وأضافت: "لقد جربوا أدوية علاج نوبات الصرع مختلفة ، ولم يكن أي منهم يتحكم في النوبات، وكانت الأمور تزداد سوءًا".

قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه نظرًا لعدم وجود مراقبة روتينية للفيروسات parechovirus في الولايات المتحدة ، فليس من الواضح كيف يقارن عدد الحالات المبلغ عنها هذا العام بالسنوات السابقة.