شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل دهون البطن.. قد تكون مؤشر لخطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الناس من دهون البطن ويحاولون خسارتها باستمرار، أيضًا ، تُعرف دهون البطن العنيدة بأنها أحد العوامل التي تضر بصحتك.

أظهرت الدراسات أن دهون البطن تنبئ بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما يعتقد الكثير من الناس أن وزنهم له علاقة كبيرة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن دراسة جديدة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية وجدت أن خطر الإصابة بأمراض القلب لا علاقة له بالوزن الإجمالي.

أظهرت الدراسة وفقا لموقع " healthsite"، أن دهون البطن هي مؤشر لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من وزنك الإجمالي.

وفقًا للدراسة ، لم يتم ربط نسبة الدهون في الجسم أو كتلة الدهون بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى أكثر من 2500 امرأة بعد سن اليأس على مدار ما يقرب من 20 عامًا، ومع ذلك ، اكتشفوا أن النساء اللائي لديهن أعلى نسب من دهون البطن وأقل نسبة من دهون الساقين معرضات لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالنساء اللائي لديهن المزيد من الدهون في الساق وتراكم أقل للدهون حول الخصر.

باختصار ، قد يساعد تقليل دهون البطن في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

طرق لتقليل دهون البطن

فيما يلي بعض الطرق لمساعدتك في رحلتك للتخلص من دهون البطن:

تناول الأطعمة الصحيحة

ليس هناك شك في أن النظام الغذائي يلعب دورًا حيويًا في تقليل الدهون، ما تأكله مهم جدًا لإنقاص الوزن، يجب أن تشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والدهون الصحية، والبروتين ، ودهون أوميجا 3 (الأسماك الدهنية) ، والبروبيوتيك.

تجنب بعض الأطعمة

هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت ترغب في إنقاص دهون البطن، فقد تم ربط بعض الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة بزيادة الوزن ، لذا يجب تجنبها، لا تشرب الكثير من الكحول ، وتجنب الأطعمة السكرية ، وقلل من الكربوهيدرات ، وتجنب الكثير من الملح في نظامك الغذائي.

النوم مهم

هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل زيادة الوزن غير الضرورية؟ ربطت العديد من الدراسات بين الحرمان من النوم وزيادة مخاطر زيادة الوزن

اجمع بين تمارين القلب والمقاومة

يشعر الكثير من الناس بالارتباك عندما يتعلق الأمر بأفضل تمرين لفقدان الوزن، حسنًا ، ليس هناك واحد بل مزيج من اثنين، يوصي الخبراء بالجمع بين تمارين الكارديو ورفع الأثقال لإنقاص الوزن والحفاظ على كتلة العضلات واكتسابها، يمكن أن يكون الجمع بين الاثنين استراتيجية مهمة لفقدان الوزن قد تساعد في تقليل دهون البطن.