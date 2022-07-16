شكرا لقرائتكم خبر عن الجري لإنقاص الوزن.. استراتيجية أفضل للحصول على أفضل النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجرى هي واحدة من أسهل وأبسط أنشطة التمرين التي تساعد الشخص على الحفاظ على لياقتك، كونه خاليًا من المعدات، يمكن لأي شخص ممارسة الجري كتمرين في أي مكان وفي أي وقت من اليوم.

وفقا لموقع " healthline"، يعد الجري تمرينًا متعدد الاستخدامات ومرنًا وسهل البدء ولا يساعدك فقط على فقدان السعرات الحرارية ولكن أيضًا ينشط جسمك بالكامل بشكل أسرع.

الجري هو أفضل طريقة لذلك فقدان الوزن وأكثر من أي تمرين آخر فهو يحرق معظم السعرات الحرارية، لكن هناك استراتيجية يجب اتباعها لتحقيق النتائج المرجوة.

الاعتناء بالنظام الغذائي:

عند محاولة إنقاص الوزن، يجب أن تهتم دائمًا بنظامك الغذائي، عند الجري، من المهم ملاحظة أنه يجب عليك تناول طعام صحي ومغذي للحفاظ على توازن السعرات الحرارية الذي يساعد في تعويض العناصر الغذائية المفقودة.

تدريب القوة:

من المهم جدًا القيام بتمارين رفع الأثقال بعد الجري، فهو لا يجعلك أقوى فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر التعرض لأي إصابة، يعتقد خبراء الصحة أن كتلة عضلات المتعلم ستحرق المزيد من السعرات الحرارية.

شرب الماء:

من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب الجسم لأنه يفقد الكثير من العناصر الغذائية من خلال العرق أثناء الجري، اشرب كوبًا من الماء قبل الجري واستمر في الشرب بين الحين والآخر خلال النهار أيضًا.

توقف عن تناول الكحول:

للسماح للعمل الشاق بالظهور، من المهم جدًا الإقلاع عن شرب الكحول، الكحول هو السبب الرئيسي للجفاف.

في كثير من الأحيان، يعاني الجسم من هضبة أو زيادة طفيفة في الوزن على الرغم من الجري المنتظم، إنها ظاهرة طبيعية ومؤقتة ولا ينبغي أن تمنعك عنك فقدان الوزن الأهداف.