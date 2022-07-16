شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مرض السكري من النوع الثانى؟.. وكيف يؤثر على قدميك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إهمال مرض السكري الخاص بك يمكن أن يؤثر على قدميك ، ولذلك يجب عليك ان تكون حذرا، وقم بإجراء فحص أسبوعي للقدم لفحص أي شيء جديد: بثور، جروح ، قدم الرياضي. ويمكن أن يسبب مرض السكري اعتلالًا عصبيًا - أو تلفًا في الأعصاب - مما قد يجعل قدمك ترتعش بشكل غير مريح ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التنميل ، مما يعني أنك قد تكون في حالة ألم ولكنك لا تشعر به ، ويمكن أن يساعد الفحص الجسدي على نعلك وبين أصابع قدميك في اكتشاف ما إذا كانت هناك أشياء تحدث دون إخطارك ، حسبما نشر موقع webmd

واليك بعض النصائح للحفاظ على صحة قدميك:

كن حذرا في القص والتشذيب.

أفضل تقصير أظافر قدمي وأظافري ، لكن قص أظافر أصابع قدمي سريعًا يمكن أن يسبب مشاكل. تجنبي طمس بياض أظافرك ، حيث قد تقومين أيضًا بتقطيع الجلد ، وفكري مرتين قبل قيامك (أو أي شخص آخر) بقص الجلد الزائد.

ويفضل ترطيبها ثم دفعها للخلف برفق مرة أخرى للوقاية من الإصابات.

تنطبق نفس النصيحة على الكالو.

ثبتي الخط في صالون الأظافر عند التقنيين الذين يأتون إليك بأدوات حادة أو أحماض تحرق جلد قدميك. هذه ليست ضرورية من الناحية الطبية وتفتح شقوقًا صغيرة في الجلد يمكن أن تؤدي إلى مشاكل. يفضل استخدام المرطبات السميكة.

وإذا كنت تستطيع مقاومة "تشغيل" على أظافرك ، أو مسامير اللحم ، أو مسامير اللحم التي تتداخل مع قدرتك على المشي ، فتوجه إلى مكتب طبيب الأقدام.

كن رديئا.

يمكن أن يكون المشي حافي القدمين غادرًا لمرضى السكري. إذا كنت مصابًا باعتلال الأعصاب ، فقد لا تعرف ما إذا كنت قد خطت على شيء ما ، وإذا لم تفعل ، فأنت بحاجة إلى تجنب احتمال حدوث جرح بطيء الالتئام. تعتبر الأحذية أو الصنادل ذات المقاس المناسب داخل المنزل وخارجه سياسة جيدة.

كن ملطفا.

من المهم للغاية ارتداء أحذية داعمة ذات مساحة كبيرة في منطقة الأصابع لا تحتك. ابحث عن الشركات المتخصصة في الأحذية المريحة التي لا تحتاج إلى "اقتحام".

وعلى الرغم من أنني أول من يعترف بأن مثل هذه الأحذية قد لا تكون الأكثر أناقة ، إلا أن الأحذية المسطحة والأحذية الرياضية ذات الدعم المقوس كانت موجودة في هذا العام ، لذا استفد من هذه الأحذية وقم بتخزينها.

في حين أن هذا قد يبدو كثيرًا ، فإن الهدف الرئيسي هو تجنب مشاكل القدم المستقبلية ، والتي يمكنني أن أخبرك بها من تجربتي الأخيرة ليست ممتعة. من خلال الحفاظ على مستوى السكر في الدم ، وتناول الطعام بعناية ، وممارسة الرياضة ، نأمل أن تقدم أفضل لأطول فترة ممكنة.