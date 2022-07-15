شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يمكن أن تمنع خطر الإصابة بالنوبات القلبية منها السلمون والتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة أمراض القلب وما تسببه من حالات وفاة، أصبحت أهمية العناية بصحة قلبك في المقدمة، يجب أن تكون صحة القلب أولوية قصوى للجميع، في حين أن حالات أمراض القلب آخذة في الارتفاع، هناك عدة طرق للوقاية منها.

يجب أن يكون تناول الأطعمة الصحيحة للوقاية من أمراض القلب هو خط الدفاع الأول ضد الظروف الصحية المميتة، وفقا لموقع " healthshots" نعرض أهم 5 أنواع من الطعام يجب على المرء أن يستهلكها لإبعاد أمراض القلب.

1. تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

أظهرت الأبحاث أن تناول الأسماك مثل السلمون والتونة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية أنه يقلل من الدهون الثلاثية ويقلل من الالتهابات في الجسم، الأطعمة الغنية بأوميجا 3، مثل الجوز وبذور الكتان تساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم عند المستويات الطبيعية وخفض الكوليسترول السيئ في الجسم.

2. اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المصنعة

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تعزز صحة القلب عن طريق الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

أثناء معالجة الحبوب، يتم تجريد الألياف الموجودة فيها وفقدانها، وبالتالي تسبب السمنة وتفتقر إلى التغذية، اختر الأرز البني على الأرز الأبيض، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل على المعكرونة العادية، والشوفان على رقائق الذرة.

3. تناول المزيد من الفاكهة والخضروات كل يوم

الفواكه والخضروات مليئة بالفيتامينات أ ، ج ، هـ ، بالإضافة إلى البوتاسيوم وحمض الفوليك، كل هذه العناصر الغذائية الهامة يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتمنح جسمك التغذية الكافية التي يحتاجها لإصلاح التلف والتلف اليومي.

4. قلل من الدهون المشبعة

توجد الدهون المشبعة في لحوم البقر، ولحم الخنزير، ولحم الضأن، ومنتجات الألبان، يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار، مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين، لتقليل تناول الدهون المشبعة، اختر قطع اللحم الخالية من الدهون، وقم بتقليص جميع الدهون الظاهرة من اللحوم قبل الطهي، واستخدم الدهون الجيدة مثل السمن وزيت الخردل بدلاً من الزبدة.

5. اختر منتجات الألبان قليلة الدسم

يعتبر الحليب وجميع مشتقاته صحية، لكن الدهون الموجودة فيها عند تناولها بكميات كبيرة يمكن أن تسبب أيضًا مستويات الكوليسترول السيئة، منتجات الحليب مثل الجبن والآيس كريم والقشدة الحامضة غنية بالدهون المشبعة، ومع ذلك، فإن تناول أنواع قليلة الدسم منها يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ".