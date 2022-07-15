شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتناول الكثير من الفيتامينات والمعادن؟.. احذر خطورة الجرعات الزائدة من المكملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هذه الأيام، يتم الإعلان عن كل مادة غذائية على أنها محملة بالمعادن والفيتامينات، والتي قد تساعد في تغطية النقص الغذائي، ولكن يمكن أن يكون الحمل الزائد أكثر ضررًا للأعضاء الحيوية.

هناك علامات تدل على أن الجسم يعطي إذا كان هناك فائض من التغذية، فالكثير من السيلينيوم يمكن أن يسبب تساقط الشعر والصلع، وجرعة زائدة من فيتامين سي يسبب الغثيان والإسهال.

أيضا فيتامين ك يوجد في الغالب في الخضار الورقية الخضراء ويساعد في عملية التخثر، ولكن أولئك الذين يتناولون مخففات الدم يعتمدون على مستويات ثابتة من فيتامين ك، ويمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في فيتامين ك إلى جعل مخففات الدم محصنة ضد الجسم.

فيتامين ب 6 مكمل آخر يمكن أن يسبب الإفراط في تناوله مشاكل عصبية مثل الإحساس بالوخز في القدمين وخدر في اليدين.

كيفية تجنب جرعة زائدة من المكملات؟

وفقا لموقع " timesnownews "، تعرف أجسامنا حدود استهلاكها وأي شيء يزيد عن الكمية الموصى بها سيتم رفضه دائمًا، وفيما يلي بعض النصائح التي يجب تذكرها أثناء تناول الطعام والمكملات الصحية:

فحص الجرعات:

عندما تشتري المكمل، اقرأ دائمًا الملصقات الخاصة بالجرعة التى تحتاج إلى تناولها، سيتم رفض أي شيء إضافي من قبل الجسم.

تعرف على الأضرار:

يجب أن تقرأ عن الضرر الذي يمكن أن تسببه جرعة زائدة من المكملات، على سبيل المثال ، يمكن أن يترسب الكثير من الكالسيوم في الشرايين ، مما يتسبب في حدوث انسداد.

تحقق مرة أخرى مع طبيبك:

من الجيد دائمًا التحدث إلى طبيبك حول المكملات الصحية التي تتناولها بانتظام، يمكنه اقتراح الجرعة الصحيحة والوقت المناسب لأخذها.

انغمس في الأطعمة المدعمة:

تحتوي الأطعمة المدعمة مثل الحبوب والحليب والفواكه وما إلى ذلك على عدد كبير من المكملات الطبيعية، أنها توفر فوائد صحية إضافية والتغذية لسد الثغرات.