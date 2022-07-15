شكرا لقرائتكم خبر عن تغلب على الإرهاق الذهني بفترات راحة منتظمة واللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر دائمًا بالتعب والإرهاق؟ على الرغم من النوم الجيد ليلاً، أو تشعر دائمًا بنقص الطاقة؟ قد تكون تعاني من الإرهاق العقلي وهذا يرهقك.

الإرهاق العقلي يحدث عندما تتلقى الكثير من التحفيز وفقًا للإحصاءات وفقا لتقرير " timesnownews"، أبلغ ما يقرب من 75 % من العمال في جميع أنحاء العالم عن حوادث مماثلة منذ ظهور جائحة كورونا.

ما هي علامات الإرهاق العقلي؟

قد يكون لديك موعد نهائي للانتهاء أو مهمة وشيكة تسبب الإجهاد الذهني، هذا عقلي إعياء يمكن أن يحدث عندما:

كنت تعمل في وقت متأخر من الليل لساعات طويلة دون انقطاع

الشعور بالضيق من فيضان العمل

دائما قلق بشأن شيء ما

الشعور بالتوتر وقلق

قضايا الأسرة والعلاقات

من الطبيعي أن تشعر بالتعب أو الإرهاق أحيانًا ولكن إذا كان يؤثر على تفكيرك وقدرتك على القيام بالأعمال اليومية وحتى على صحتك الجسدية، فقد يستغرق الأمر منعطفًا خطيرًا، وبالتالي يجب عليك طلب المساعدة المهنية، بعض أعراض الإرهاق العقلي هي:

عدم الاهتمام بأي نشاط

عدم وجود الحافز

التهيج

تقلب المزاج

عدم الثقة بالنفس

الاكتئاب والقلق

الصداع وآلام في الجسم

فقدان الشهية

معده مضطربة

ضغط دم مرتفع

الانسحاب الاجتماعي

ضباب الدماغ

كيف تتغلب على الإرهاق؟

يمكن أن يؤدي الإرهاق العقلي إلى إلحاق خسائر فادحة، ويصبح من الصعب إدارة التوتر عندما لا تبدو الأشياء الممتعة الأخرى مثيرة للاهتمام وتشعر بأنها مثيرة، ومع ذلك، يمكن معالجة هذا "الإرهاق" بسهولة من خلال بعض العلاجات السهلة:

خلق توازن بين العمل والحياة:

من الصعب قليلاً خلق توازن بين العمل والحياة، لكنه ليس مستحيلاً، اترك ضغوط العمل والتوتر في المكتب واستمتع بجوانب الحياة الأخرى.

خذ فترات راحة منتظمة:

جسم الإنسان ليس آلة، تحتاج إلى أخذ فترات راحة صغيرة مهما كان عملك صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً، قم بالمشي لمدة 5-10 دقائق كل ساعة بين العمل لتفكيك عقلك وإعطاء عينيك وعقلك بعض الراحة.

من المهم جدا التمرن يوميا، قم بالمشي لمسافات طويلة أو الجري أو الركض أو السباحة لمدة 30-45 دقيقة على الأقل لتعزيز صحتك الجسدية والعقلية.