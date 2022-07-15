شكرا لقرائتكم خبر عن اللايكوبين.. كيف تساعدنا الصبغة النباتية على العيش لفترة أطول وبصحة أفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللايكوبين هو صبغة عضوية حمراء اللون توجد في الخضروات والفواكه مثل الطماطم والجريب فروت والبطيخ، كما أنه يعمل كمضاد فعال للأكسدة ويمكن أن يكون له خصائص مقوية للبشرة، لكن هل تعلم أن اللايكوبين يمكن أن يقدم للجسم أكثر من ذلك من صحة وفوائد؟

فوائد اللايكوبين

فيما يلي بعض الفوائد الصحية اللايكوبين وفقا لموقع "healthsite" :

يقاوم اللايكوبين السرطان:

قد يقاوم اللايكوبين السرطان ويمنع نمو الأورام في حالات مثل سرطان البروستاتا والثدي.

مفيد للقلب وصحة الأوعية الدموية:

وجد أن استهلاك اللايكوبين يحسن صحة الأوعية الدموية بشكل عام، على الرغم من أن الآليات المحددة التي تتيح هذه الميزة لا تزال غير واضحة ، فقد وجدت الدراسات الوحيدة روابط تشير إلى تحسن صحة الأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة العظم:

وجد أن اللايكوبين له تأثير إيجابي على صحة العظام، تتحقق هذه الفائدة من خلال تحسين العظام التمثيل الغذائي.