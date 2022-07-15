شكرا لقرائتكم خبر عن داء السكري من النوع الثانى.. 5 أعراض لاضطراب نمط الحياة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدى العقود القليلة الماضية، شهد العالم طفرة مروعة في حالات مرض السكري، أصبح مرض السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر انتشارًا لهذه الحالة، ومع ذلك، فإن الشباب وكبار السن ليسوا وحدهم من يتأثرون به، فمرض السكري ليس لطيفًا تمامًا الأطفال أيضاً.

على الرغم من أن داء السكري من النوع 1 يُلاحظ بشكل شائع عند الأطفال والمراهقين، إلا أن داء السكري من النوع 2 أصبح أيضًا مصدر قلق هذه الأيام - بفضل الاعتماد المتزايد على الأطعمة المصنعة ونمط الحياة المستقرة.

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

يتميز مرض السكري من النوع 2 ، وهو اضطراب مزمن في نمط الحياة ، بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل لا يمكن السيطرة عليه بسبب نقص الأنسولين أو مقاومة الأنسولين.

وفاق لموقع " healthline"، في هذه الحالة ، يفشل الجسم في استخدام الأنسولين بشكل صحيح والذي ينتجه البنكرياس، يمكن أن يؤدي عدم القدرة على استخدام الأنسولين بشكل صحيح إلى تراكم السكر في الدم مما يؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بمرض السكري متبوعًا بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو تلف الأعصاب على سبيل المثال لا الحصر، السمنة هو سبب رئيسي لمرض السكري من النوع 2 بين الأطفال.

تتشابه أعراض مرض السكري لدى كل من الأطفال والبالغين، ألقِ نظرة على العلامات الرئيسية لمرض السكري من النوع 2:

فقدان الوزن غير المبرر

رؤية ضبابية

فقدان الشهية

الجرح الذي لا يلتئم بسهولة

زيادة العطش

ما هي أسباب مرض السكري من النوع 2؟علم الوراثة:

الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة هم أكثر عرضة لها؛ خاصة عندما يكون أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بمرض السكري.

السمنة:

يمكن أن يساهم ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والسمنة أيضًا في الإصابة بمرض السكري لأنه يزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين.

الحمل:

يمكن أن تصاب النساء بمرض السكري أثناء الحمل بسبب ارتفاع مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، يُعرف هذا بسكري الحمل ويمكن عكسه عند الولادة، ومع ذلك، فإن إدارتها مهمة لحماية النسل من الاضطرابات أو العيوب الخلقية.

الحمية:

النظام الغذائي هو أهم عامل يؤثر على مخاطر الإصابة بمرض السكري، إذا كان طفلك يشرب المشروبات السكرية كثيرًا ويأكل بنهم الطعام المعلب واللحوم المصنعة، فقد يكون ذلك علامة حمراء على الصحة.

نمط الحياة غير المستقر:

لكسل وقلة النشاط لهما ثمن للأطفال والكبار على حدٍ سواء، يمكن أن يزيد من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لطفلك.