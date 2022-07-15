شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من آلام العظام ابتعد عن 4 أطعمة.. أبرزها التونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من آلام في العظام فيمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن مشاكل طويلة المدى مثل التهاب المفاصل، وفي حين أن بعض الحالات يمكن علاج آلام العظام إلا أن هناك أوقاتًا أخرى لا تكون فيها آلامًا، وبينما يمكنك تناول دواء مؤقت لتخفيف آلام العظام، يمكنك أيضًا مراقبة نظامك الغذائي، حيث يمكن أن تساعد الأطعمة التي تتناولها فى زيادة آلامك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



اللحوم الحمراء المصنعة اللحوم الحمراء المصنعة تعتبر المنتجات مثل الهوت دوج ، والبرجر والوجبات السريعة ، مسببة للالتهابات ويمكن أن تزيد من خطر حدوث مشاكل في المفاصل، وتحتوي هذه اللحوم فائقة المعالجة على النتريت والبيورين وهي مواد كيميائية تزيد الالتهاب وقد تؤدي إلى آلام المفاصل.

وفي دراسة نُشرت في مجلة BMC Musculoskeletal Disorders ، أظهرت الأبحاث أن تناول نسبة عالية من اللحوم الحمراء الطازجة مقارنةً بالمعالجة كان مرتبطًا بانخفاض خطر استبدال مفصل الفخذ، ما يُظهر في النهاية أن اللحوم الطازجة بديل صحي للعظام المؤلمة مقابل المعالجة .