شكرا لقرائتكم خبر عن نقى دمك بهذه النصائح.. العب رياضة وكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الدم وظيفة مهمة فى الجسم فهو مسئول عن نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى تريليونات من الخلايا، كما أنه يحمل فضلات الخلايا لإزالة السموم خارج النظام، وينظم أيضًا درجة الحرارة ودرجة الحموضة ومستويات الماء فى أجسامنا وهو جزء مهم من جهاز المناعة.

طرق صحية لتنقية الدم

وفقا لموقع healthsite من المهم جدًا الحفاظ على الدم خاليًا من أى سموم لضمان الأداء السليم للجسم بأكمله، وفيما يلى بعض طرق تنقية الدم:

التمرين المنتظم

ممارسة الرياضة بأى شكل من الأشكال تحسن الدورة الدموية في الجسم، بصرف النظر عن زيادة الدورة الدموية، فإنها يزيد من إنتاج العرق والتنفس الذي يلعب دورًا مهمًا فى إطلاق السموم من الجسم، وكلما زاد تدفق الدم عبر الجسم، أصبح من الأسهل على الكبد والغدد الليمفاوية العمل بشكل صحيح.

شرب كمية كبيرة من الماء

من أسهل الطرق وأكثرها طبيعية لتنقية الدم، حيث يقوم بطرد جميع السموم الضارة والمواد الكيميائية من الجسم.

عصير البنجر

علاج طبيعي ومطهر ممتاز للدم، وهو ضروري للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، تساعد النترات الموجودة في البنجر في توسيع الأوعية، وهذا يساعد في تعزيز تدفق الدم إلى مناطق الجسم التي تفتقر إلى الأكسجين أو العناصر الغذائية.

التوت

مصدر غنى بمضادات الأكسدة ويحمى الكبد أيضًا من التلف.

الخضروات

تساعد إضافة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف والفجل في تنقية الدم، ويجب أيضًا إضافة الخضار الورقية الخضراء كجزء من النظام الغذائي اليومي.

الليمون

يساعد الماء الدافئ مع الليمون فى تعزيز تكسير الدهون داخل الجسم ويخفف من إجهاد الكلى، بينما تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة فى الليمون على إزالة السموم من الدم ونظام الجسم بشكل عام.

مواد غذائية تنقى الدم

العديد من المواد الغذائية مثل القهوة السوداء والثوم وخل التفاح وأوراق الريحان والزنجبيل الخام هى عوامل تنقية ممتازة.

النوم السليم

لا يمكننا التقليل من أهمية النوم الجيد لأن العديد من وظائف الجسم جنبًا إلى جنب مع إصلاح الجسم تحدث أثناء النوم.