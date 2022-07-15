شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية لها آثار جانبية على صحة كبار السن احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع مخاطر الإصابة بحالات صحية مثل الخرف وأمراض القلب والسكرى بعد سن الخمسين، قد يكون من المغرى الوصول إلى المكملات التى لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة فى منع بعض هذه الأمراض، ويمكن أن تتداخل المكملات مع بعض الأدوية بل وتجعلك مريضًا، وفى التقرير التالى نوضح خمسة آثار جانبية مفاجئة للمكملات بعد سن الخمسين ، وفقا لما نشره لموقع eatthis.

الكالسيوم:

الكالسيوم مهم للكتلة العظمية وللمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام، لكن مكملات الكالسيوم يمكن أن تكون خطيرة، وتشير الدراسات إلى أن تناول الكثير من الكالسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، والمزيد من الدراسات تظهر مخاطر متزايدة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية بين الرجال والنساء الذين يتناولون 1000 إلى 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا وهو ما كان موصى به سابقًا، وأوصت اختصاصية الطب الوظيفي ميليسا يونج، بالحصول على غالبية احتياجاتك من الكالسيوم من الطعام، يمتص الجسم الكالسيوم ويستخدمه بشكل أفضل من الطعام من المكملات."

نبتة سانت جون:

تُستخدم نبتة العرن المثقوب بشكل شائع كعلاج للاكتئاب، لكن يمكن أن يكون لها آثار مقلقة على الأدوية الموصوفة، وتحذر كليفلاند كلينك من أن "نبتة سانت جون" قد ارتبطت بتفاعلات خطيرة للغاية وخطيرة مع العديد من الأدوية الشائعة، يمكن أن تضعف كفاءة عمل الأدوية الأخرى، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية وأدوية السرطان.

الجنكة:

تم استخدام الجنكة لعلاج فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، لكنه مكمل قد يسبب مشاكل خطيرة مع الأدوية الموصوفة، وقال اختصاصي الطب الباطني رونان فاكتورا: "يمكن أن تتفاعل مستخلصات الثوم أو الزنجبيل أو الجنكة مع مميعات الدم وتزيد من خطر الإصابة بالنزيف".

الحديد:

الحديد ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لكن الكثير من الحديد سام، حيث يتم ترسيب الحديد الزائد في أعضائك، وهذا بدوره يتداخل مع وظائف الجسم الطبيعية، وكذلك إنتاج الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي والدافع الجنسي.

فيتامين هـ:

كن حذرا مع مكملات فيتامين هـ، قالت طبيبة القلب ليزلي تشو: "المرضى الذين يتلقون رعاية طبية لمشاكل صحية متعلقة بالقلب لا يُشجَعون بشدة على استخدام فيتامين هـ، لا تجازف بقلبك، ويجب استشارة الطبيب قبل تناوله ".