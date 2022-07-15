شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مفيدة يمكنك تناولها لتحسين صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن كبدك هو ثاني أكبر عضو في جسمك؟ يعمل الكبد على مدار الساعة، ما يساعد على تطهير ما يدخل جسمك وما يخرج، ونتيجة لذلك يُشار إليه كثيرًا باسم "حارس بوابة الجسد"، قد ندرك أن الكبد ينظف الدم من السموم، لكننا لا ندرك أن الكبد ينتج أيضًا الصفراء التى تساعد فى تفكيك الوجبات وتخزين الجليكوجين، نتيجة لذلك يؤثر نظامك الغذائي بشكل مباشر على حالة الكبد، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة المفيدة للكبد والتي ستساعد على تطهيره من أجل تحسين صحة الكبد بشكل أفضل. فيما يلي 5 أطعمة مفيدة للكبد: ​1. عصير الخضار فيما يلي 5 أطعمة مفيدة للكبد: ​1. عصير الخضار عصير الخضار مفيد لإزالة السموم من الكبد، ويمكنك صنع العصير من الخضار بما فى ذلك الجزر والخيار والبنجر وبراعم بروكسل والكرنب والقرنبيط وغير ذلك، وعصير الكرنب هو الأفضل لإزالة السموم من الكبد.

يمكنك أيضًا تجربة عصير البرتقال أو الجزر مع القليل من جذر الزنجبيل تتمتع جذور الزنجبيل بخصائص مهدئة تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل انتفاخ البطن المحتوى العالي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار مفيد للصحة الجيدة. 2. الأطعمة المُرة 2. الأطعمة المُرة تعتمد عملية إزالة السموم من الكبد على الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة، وهو موجود في الخضر الورقية المريرة بما في ذلك البروكلي والسلق والكرنب وهي تشمل أيضًا الكبريت ، وهو أحد مكونات الصفراء.

يعتبر البطيخ والكاكاو من الأطعمة الأخرى الصحية للكبد، وتشير المرارة عادةً إلى وجود الإنزيمات التي تساعد أجهزة الهضم الأخرى أيضًا. 3. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم 3. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وجدت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي منخفض البوتاسيوم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخطر الإصابة بأمراض الأحماض الدهنية غير الكحولية، لذلك لدعم الكبد من المهم أن يكون تناولك للبوتاسيوم مرتفعًا.