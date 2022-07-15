شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمنع تجلط الأوردة فى الساق.. شرب الماء والإقلاع عن التدخين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخثر الأوردة العميقة هو نوع من اضطراب تجلط الدم، وتحدث الجلطة الدموية داخل عروقنا وغالبًا فى أرجلنا، ويمكن لهذه الجلطة أن توقف تدفق الدم إلى القلب، كما أنها يمكن أن تنتقل إلى أعضاء أخرى مثل الرئتين، والتى يمكن أن تكون مهددة للحياة، ويعد السبب الرئيسى وراء الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هو أى انقباض فى تدفق الدم قد يكون ناتجًا عن تلف الوريد بسبب عدوى أو إصابة أو عملية جراحية أو عوامل أخرى، وبالتالى فمن المثالى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الإصابة بجلطات الأوردة العميقة تمامًا، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

وفيما يلى بعض النصائح لمساعدتك على تجنب الإصابة بجلطات الأوردة العميقة:





1. تجنب الجلوس فى وضع واحد لفترات طويلةأحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بجلطات الأوردة العميقة هو الجلوس في وضع واحد لفترات طويلة، خاصة عند السفر قد نضطر إلى الجلوس في نفس الوضع لفترات طويلة، وهذا يمكن أن يسبب انقباضا في الأوردة في ساقيك ما يسبب مشاكل في تدفق الدم السليم، ويمكن أن يؤدي هذا لاحقًا إلى الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ويزداد الأمر سوءًا، ومن ثم فإن الحل هو أن تأخذ فترات راحة كل بضع ساعات وتجنب الجلوس فى وضع واحد لأكثر من 3-4 ساعات، يمكن أن يساعد التمدد أو التوقف عن المشي لبضع دقائق في تعزيز تدفق الدم بشكل أفضل إلى ساقيك وتقليل مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.





2. أكثر من شرب الماء

يمكن أن يؤدى تجلط الأوردة العميقة إلى زيادة سماكة الدم، ولتجنب حدوث ذلك يُنصح باستهلاك ما لا يقل عن 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، من المهم الاعتراف بأن والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين يمكن أن تسبب أيضًا الجفاف في الجسم.





3. الإقلاع عن التدخينيزيد التدخين من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة لأنه يعيق الدورة الدموية فى الجسم، إذا كنت مدخنًا فحاول الإقلاع عن التدخين على الفور.





4. الحفاظ على وزن صحي

تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر الإصابة بجلطات الدم بشكل كبير، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى الضغط على أوردتك وتقيد تدفق الدم، على الرغم من أن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة غالبًا ما تحدث فى الساقين، إلا أن السمنة قد تجعلك عرضة للعديد من اضطرابات تخثر الدم الأخرى، العاملان الرئيسيان اللذان يمكن أن يساعداك على إنقاص الوزن هما اتباع نظام غذائي متوازن وروتين رياضي سليم، لذا يجب تضمين 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني في روتينك، حتى مجرد المشي يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة لأنه يعزز تدفق الدم والدورة الدموية بشكل أفضل.

وأفضل طريقة للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هي الحفاظ على نمط حياة صحي، إذا شعرت بألم في جزء معين من ساقك، أو تورم في الساق ، أو لاحظت احمرارًا أو تغيرًا في اللون ، فقد ترغب في زيارة الطبيب، قد تواجه أيضًا إحساسًا بالدفء في جزء معين من ساقك إلى جانب التقلصات والألم، إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فننصحك بمراجعة الطبيب على الفور.