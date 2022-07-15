سرعة نبضات القلب قد تكون علامة على نقص فيتامين ب 12

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 ضرورى لمختلف المهام فى الجسم مثل المساعدة فى تكوين خلايا الدم الحمراء والعناية بوظيفة الجهاز العصبى، ويؤثر نقصه على نحو 6% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، ويزداد العدد مع تقدم العمر، ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين أضرارًا لا رجعة فيها للجهاز العصبى، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على تحديد علامات التحذير، ومن هذه العلامات سرعة ضربات القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التأثير على القلب

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 سرعة نبضات القلب، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى نقص خلايا الدم الحمراء في جسمك يمكن أن يؤدى ذلك إلى نقص الأكسجين فى الجسم، مما يضطر الجسم إلى دفع المزيد من الدم حول الجسم للتعويض، مما يؤدي إلى تسريع معدل النبض.