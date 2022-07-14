شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لخفض الكوليسترول بشكل طبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول فستعرف أن خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية أعلى من معظم الأشخاص، وعلى الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد، إلا أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها تعديل نظامك الغذائى للمساعدة فى خفض الكوليسترول، وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلى أهم ثلاث نصائح للمساعدة فى خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعى.

1. البحث عن الستيرولات النباتية

الستيرولات النباتية هى مركبات طبيعية توجد في الأطعمة النباتية، تعمل على تحسين مستوى الكوليسترول عن طريق منع امتصاص الكوليسترول الضار، وأظهرت الدراسات أن استهلاك 2 جرام فقط من الستيرولات النباتية كل يوم يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10%.

2. زيادة كمية الألياف القابلة للذوبان

الألياف ليست مفيدة فقط لأمعائك - إنها أيضًا عنصر أساسي في نظام غذائي صحي للقلب، والألياف القابلة للذوبان على وجه الخصوص تدعم صحة القلب، لأنها ترتبط بالكوليسترول في الجسم، مما يقلل مرة أخرى من امتصاصه، وبيتا جلوكان نوع خاص من الألياف القابلة للذوبان وهو فعال بشكل خاص في خفض الكوليسترول، ويعد الشوفان الملفوف أحد أفضل مصادر بيتا جلوكان - وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الشوفان بانتظام يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 7%.

3. إضافة المزيد من الدهون الصحية

يمكن تقسيم الدهون الغذائية إلى دهون غير مشبعة مفيدة ودهون مشبعة غير جيدة، و في حين أنه من المهم تقليل تناول الدهون المشبعة لخفض مستوى الكوليسترول الضار LDL ، إلا أنه من المهم زيادة تناول للدهون غير المشبعة لزيادة مستوى الكوليسترول الجيد "HDL".