شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ألم الأسنان الناجم عن الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم أنواع الصداع النصفى تتركز آلامها فى الأجزاء العلوية من الرأس والوجه، ومن الممكن أيضًا الشعور بالألم أسفل هذه النقاط، ويعانى البعض من نوبة الصداع النصفي التي تبدو وكأنها ألم في أسنانهم، والمصطلح الطبي لهذه الحالة هو الألم العصبي الوعائي الفموي، حسبما نشر موقع healthline.

ويتم علاج آلام الأسنان الناتجة عن الصداع النصفي من خلال معالجة الصداع النصفي وليس الأسنان، ولا يوجد علاج حتى الآن للصداع النصفي، ومع ذلك هناك العديد من الخيارات العلاجية المتاحة التي يمكن أن تساعد في تقليل الألم وتقليل تكرار وشدة نوبات الصداع النصفي.

وقد يشبه ألم الأسنان الناجم عن الصداع النصفي ما يلي:

نمو ضرس العقل

عدوى الأسنان

صداع الجيوب الأنفية

اضطراب المفصل الصدغي الفكي

ويمكن أن تكون التهابات الأسنان خطيرة لذلك من المهم استشارة الطبيب على الفور، وهذا مهم بشكل خاص إذا لم يكن مصحوبًا بأعراض أخرى في الفم ، مثل الاحمرار أو التورم، وإذا لم يجد طبيب الأسنان أي شيء خاطئ في الفم ، فقد يوصي بمراجعة طبيب الأعصاب الذى يمكنه المساعدة في الفحص بحثًا عن الصداع النصفي، وعلى الرغم من عدم وجود اختبار واحد للتحقق من الصداع النصفي ، فمن الممكن إجراء تشخيص من خلال تحديد نمط نوبات الصداع النصفي التي تحدث جنبًا إلى جنب مع الألم والأعراض الأخرى.

ونوبات الصداع النصفي هي صداع شديد يمكن أن يسبب ألمًا في جزء أو أكثر من الرأس أو الوجه، و قد يكون الصداع النصفي عرضيًا أو مزمنًا، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض غير مريحة مثل الغثيان والحساسية للضوء، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤثر الإحساس بألم الصداع النصفي على الجزء الأوسط من الوجه ويمتد إلى الأسنان.