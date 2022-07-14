شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط العمل قد تؤثر على صحتك الجسدية العاطفية .. تعلم فن إدارة الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الشعور ببعض التوتر أمر طبيعي ، خاصة إذا كنت تواجه موعدًا نهائيًا أو مهمة صعبة، ولكن عندما تصبح ضغوط العمل مزمنة ، فقد ينتهي الأمر بالتأثير على صحتك الجسدية والعاطفية، ولا مفرمن مواجهة ضغوط العمل - حتى لو كنت تحب ما تفعله - ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل ضغوط العمل إلى الحد الأدنى، وفقا لما نشره موقع healthline

1 – تسجيل المواقف الصعبة

يمكن أن يساعدك تحديد المواقف العصيبة وتسجيلها على فهم ما يزعجك، و يمكن أن يكون بعضها مصادر خفية للتوتر ، مثل مساحة العمل غير المريحة أو التنقل لمسافات طويلة .

2 – الراحة لمدة دقائق

يمكن أن يساعد استغراق بضع دقائق من الوقت الشخصي خلال يوم حافل في منع الإرهاق، ويمكن أن يمنحك الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقطع فيديو مضحك على Youtube فترات توقف مريحة طوال اليوم.

3 - صقل مهاراتك في إدارة الوقت

في بعض الأحيان ، يعود الشعور بالإرهاق من العمل إلى عدم تنظيمك للوقت، ولذلك حاول إعداد قائمة أولويات في بداية أسبوع عملك من خلال إعداد المهام وترتيبها حسب الأهمية.

4 - وازن بين عملك وحياتك الشخصية

التواجد على مدار الساعة في العمل سيحرقك بسهولة، و من المهم إنشاء حدود واضحة بين عملك وحياتك المنزلية لمساعدتك على تجنب الإجهاد المحتمل، وجزء من هذا يعني تخصيص وقت للتواصل الاجتماعي ووضع قواعد عندما تتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو تستقبل مكالمات هاتفية.

5 - أعد تقييم الأفكار السلبية

عندما تعاني من القلق والتوتر المزمن لفترة طويلة من الزمن ، قد يميل عقلك إلى القفز إلى الاستنتاجات وقراءة كل موقف بطريقة سلبية ، وبدلًا من إصدار أحكام تلقائية، حاول إبعاد نفسك عن أفكارك السلبية وراقبها ببساطة.

6 - الاعتماد على شبكة دعم قوية

ابق على اتصال مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الموثوق بهم للمساعدة في التعامل مع مواقف العمل المجهدة، وإذا كنت تكافح مع أسبوع عمل مليء بالتحديات ، فحاول سؤال أولياء الأمور عما إذا كان بإمكانهم المساعدة في نقل أطفالك إلى المدرسة في أيام معينة.

7 - اعتني بنفسك

يعد تخصيص وقت للرعاية الذاتية أمرًا ضروريًا إذا وجدت نفسك دائمًا تشعر بالإرهاق من العمل، وهذا يعني إعطاء الأولوية للنوم ، وتخصيص وقت للمرح ، والتأكد من أنك تأكل طوال اليوم.

8 - تعلم تقنيات الاسترخاء

التباطؤ المتعمد والوعي بما يحيط بك يمكن أن يجعلك مسترخيًا طوال الأسبوع، و يعمل التأمل وتمارين التنفس العميق واليقظة على تهدئة قلقك، ولذلك ابدأ بأخذ بضع دقائق كل يوم للتركيز على التواجد والاستمتاع بنشاط بسيط - سواء كان ذلك في نزهة قصيرة حول الحديقة أو الاستمتاع بتناول وجبة على مكتبك.

9 - ابق خارج طاحونة الثرثرة في المكتب

يمكن أن يكون للنزاع في مكان العمل تأثير كبير على نفسيتك ولذلك حاول تجنب المشاركة في مواقف الثرثرة، وإذا كنت تعلم أن أحد زملائك عرضة للنميمة بشكل خاص ، فابحث عن طريقة لقضاء وقت أقل معهم أو توجيه المحادثة إلى مواضيع أكثر أمانًا.

10 - اقترب من مديرك

الحصول على دعم من رئيسك في العمل يمكن أن يخفف بشكل كبير من مشاعر الإرهاق، وذلك من خلال تحديد وقت هادئ للتحدث معه واقترب فى المحادثة من مكان حل المشكلات بدلاً من سرد الشكاوى.