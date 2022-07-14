شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض اضطراب الشخصية الحدية وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب الشخصية الحدية (BPD) هو حالة تؤثر على الطريقة التي يعالج بها الشخص المشاعر وردود الفعل اليومية، وغالبًا ما يكون الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية مندفعين وغير مستقرين عاطفياً، وقد يكون لديهم نوبات شديدة من الغضب والقلق والاكتئاب، و يمكن أن تستمر هذه الحلقات عدة ساعات وتتبعها فترة أكثر استقرارًا، وفقا لما نشره موقع healthline

ويمكن أن تستمر هذه النوبات أيضًا لعدة أيام وتؤثر سلبًا على عمل الشخص أو علاقاته أو صحته الجسدية، و بعض الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية معرضون لإيذاء النفس والحوادث والمعارك و الانتحار أيضًا أكثر شيوعًا بين الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية.

وتشمل العلاجات الأكثر شيوعًا لاضطراب الشخصية الحدية ما يلي:

علاج نفسي.

يشيع استخدام العلاج السلوكي مع الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية ويساعد المعالج على تعلم الاستجابة للمواقف العاطفية بالعقل والحكم السليم، ويؤدي ذلك إلى تقليل التفكير ثنائي التفرع (الاعتقاد بأن كل شيء أبيض وأسود) لدى الكثير من الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية.

أدوية

لا يوجد دواء يمكنه علاج اضطراب الشخصية الحدية ، ولكن مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق ومضادات الذهان قد تساعد في علاج بعض الأعراض.

العلاج في المستشفيات.

إذا ظهرت علامات إيذاء النفس أو التفكير في الانتحار ، فقد يطلب الطبيب دخول المريض إلى المستشفى للمراقبة والعلاج المكثف.

كيف يمكن لاضطراب الشخصية الحدية أن يؤثر على العلاقات

غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية (BPD) علاقات رومانسية وأفلاطونية، و تمثل العلاقات الرومانسية مجموعة فريدة من التحديات للأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية ولشركائهم، ويمكن أن تسبب أعراض اضطراب الشخصية الحدية تغيرات مستمرة في المشاعر.

وعلى سبيل المثال ، قد يكون الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية حنونًا ومتشوقًا ، ولكن في غضون ساعات قليلة ، قد تتغير حالته العاطفية، و قد يشعرون بالاختناق أو الإرهاق، وهذا يمكن أن يدفعهم إلى إبعاد الشريك الذي كانوا يقتربون منه ، ومن خلال العلاج والدعم المستمر من العائلة والشركاء ، يمكن للأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية إقامة علاقات ناجحة.