شكرا لقرائتكم خبر عن عرَض ليلى لأجدد سلالة من أوميكرون .. اعرفه واحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "إكسبريس" تقريرا يوضح أعراض أحدث سلالات متحور كورونا أوميكرون BA.5، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوارته حول العالم.

وأوضح التقرير أن متحورات أوميكرون الفرعية شديدة الانتقال هى BA.4 وBA.5، ووجد العلماء اختلافات طفيفة فى الأعراض التى تسببها السلالات الأحدث مقارنة بأسلافها، وحذر أحد علماء المناعة من ظهور علامة تحذير فى الليل وهى التعرق الليلى، بالإضافة إلى بعض الأعراض على مدار اليوم، وهي سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع والسعال، والشعور بالتعب، وبعض المصابين يتعرضون لارتفاع درجة حرارة الجسم.

وأوضح التقرير أن النتائج أظهرت أن BA.5 متحور أوميكرون أكثر السلالات المعدية التي تم تسجيلها حتى الآن، وقال البروفيسور لوك أونيل، من كلية ترينيتي في دبلن، إن حد الأعراض الإضافية من BA.5 وتحدث في الليل هي التعرق الليلي، وأوضح أن هناك بعض المناعة ضده، و من الواضح مع الخلايا التائية وهذا المزيج من جهاز المناعة والفيروس المختلف قليلا قد يؤدي إلى مرض مختلف قليلا.

وأكد الدكتور ديفيد المدير الطبى ومدير مركز أبحاثAaron Diamond AIDS أن أفضل طريقة لمنع ظهور متحورات جديدة هى التطعيم والتعزيز.