شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعد فى محاربة أعراض الأنفلونزا.. أبرزها الراحة التامة ورفع المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانفلونزا فيروس يهاجم الجهاز التنفسي إنه شديد العدوى ويمكن أن يستمر في أي مكان من أسبوع إلى أسبوعين، مما يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق، وبالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار جدًا والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن أن تكون الأنفلونزا مهددة للحياة، لذا في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك في التغلب على الأنفلونزا، بحسب موقع " advancedidmedical".

نصائح لمساعدتك على محاربة أعراض الأنفلونزا

-الاسترخاء في المنزل هو أفضل حل لمساعدتك على التعافى وكذلك حتى لا تنقل العدوى لشخص آخر، وكذلك حتى لا تعرض جهازك المناعي الضعيف لأي فيروسات أخرى خذ هذا الوقت للراحة والنوم بقدر ما تستطيع، ابق في السرير أو على الأريكة واستمتع بمشاهدة التلفزيون.

-من الضروري الحصول على أكبر قدر ممكن من النوم لتقوية مناعتك .

-شرب الكثير من السوائل عندما تقاوم الأنفلونزا، اشرب الكثير من الماء والسوائل مثل: شاي الأعشاب والشوربة الدافئة فهى خيارات جيدة أيضًا.

-اتخذ إجراءات ضد الحمى وأوجاع الجسم الحمى هي استجابة الجسم الطبيعية لفيروس الأنفلونزا. يمكنك علاجه بأدوية خافضة للحمى.

الاستحمام بالماء الدافئ واستنشاق البخار لكى تنظف مجرى الهواء وتهدئة السعال يمكنك أيضًا القيام بذلك بنفسك عن طريق إضافة بضع قطرات من الزيت العطري.

تخفيف ضغط الجيوب الأنفية والتورم. استخدم بخاخ الأنف المصنوع من محلول ملحي بدون وصفة طبية والذي يعمل على إزالة انسداد أنفك دون تجفيف الأغشية استخدمه لترقيق المخاط ومسح أنفك على عكس بخاخات الأنف العلاجية ، يمكن استخدام المحلول الملحي حسب الحاجة.

-تناول شيئًا صحيًا لا أحد يشعر بالرغبة في الطهي أو تناول وجبة دسمة عند الإصابة بالإنفلونزا لكنك تحتاج إلى تغذية لتحافظ على قوتك.

جرب بعض الأطعمة الخفيفة مثل عصير التفاح أو الفاكهة الطازجة والبسكويت والجبن ، أو وعاء من حساء الدجاج.