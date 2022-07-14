شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: يمكن لفيروس كورونا البقاء على اللحوم المجمدة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التاجية يمكنها البقاء على قيد الحياة على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة تصل إلى 30 يومًا، بحسب موقع "health".

وتم إجراء البحث - الذي دفعه تفشي فيروس كورونا في آسيا حيث اشتبه الباحثون في أن اللحوم المعبأة هي مصدر الفيروس - على الدجاج ولحم البقر والسلمون المجمد.

وقالت الكاتبة الأولى للدراسة إميلي بيلي، الأستاذة المساعدة للصحة العامة في جامعة كامبل في بويز كريك، نورث كارولاينا الأمريكية: "على الرغم من أنك قد لا تخزن اللحوم في الثلاجة لمدة 30 يومًا، إلا أنه يمكنك تخزينها في الفريزر لفترة طويلة".

وأجرى فريقها أبحاثه دون استخدام الفيروس التاجي الفعلي الذي يسبب فيروس كورونا بدلاً من ذلك ، اعتمد الباحثون على فيروسات بديلة لها طفرات بروتينية مماثلة.

تم وضع هذه الفيروسات المماثلة على اللحوم والأسماك المجمدة ، والتي تم تخزينها بعد ذلك في درجات حرارة الثلاجة (39.2 درجة فهرنهايت) ودرجات حرارة المجمد (-4 فهرنهايت).

وقال الباحثون "وجدنا حتى أنه يمكن زراعة الفيروسات بعد [تجميدها] لتلك المدة الزمنية".

وأوضح الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها مهمة لأن فيروس كورونا يمكن أن يتكاثر في الأمعاء ، وليس فقط في الجهاز التنفسي حيث يشعر معظم الناس بآثاره.

تم استخدام ثلاث سلالات فيروسية كبديل في الدراسة ، بما في ذلك فيروسان حيوانيان كبديل لفيروس كورونا فى الدراسات السابقة.

وجد الباحثون أن الفيروسات لم تكن جيدة في درجات الحرارة المبردة كما هو الحال في درجات حرارة المجمد اختلفت الأرقام أيضًا حسب المواد الغذائية.

كتب المؤلفون: "هناك حاجة إلى جهود متواصلة لمنع تلوث الأطعمة وأسطح تجهيز الأغذية وأيدي العمال وأدوات تجهيز الأغذية مثل السكاكين"، مضيفين أن تطهير الأطعمة قبل التعبئة يحتاج أيضًا إلى المعالجة.